Щенок заразил хозяйку опасной инфекцией: подробности

В Израиле с опасной инфекцией госпитализировали женщину. Позже оказалось, что инфекцию она подхватила от своего щенка.

Как пишет The Journal of Emergency Medicine, 86-летняя женщина обратилась в больницу с жалобами на рвоту, высокую температуру и сильную боль в правой ноге. После обследования выяснилось, что они вызваны заражением Streptococcus canis — бактерией, которая обычно поражает кошек и собак, но может обернуться для человека сепсисом, воспалением лёгких и другими опасными осложнениями.

Медики выяснили, что дома у женщины проживает несколько щенков, с которыми она регулярно играет, а незадолго до попадания в больницу один из них облизывал хозяйке ноги.

Щенок заразил хозяйку опасной инфекцией instagram.com/Ender (@enderbear)

Врач во время осмотра обнаружил на коже женщины мелкие трещины. Это подтолкнуло медиков на мысль, что именно питомцы и заразили её.

Кроме того, позже выяснилось, что также и ослабленное состояние иммунитета сыграли свою роль – женщина принимала лекарства от ревматоидного артрита, которое снижало естественную защиту организма, а также страдала диабетом. К счастью для пациентки, её случай обошёлся без осложнений — после трёхдневного курса антибиотиков она вернулась домой.

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