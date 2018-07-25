Сьогодні зустрівся з Братами по зброї - Командувачем Операції Об'єднаних Сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим і Начальником штабу ООС генерал-майором Валерієм Залужним...
По дорозі до Штабу УДА обдумував текст, який напишу у фб.
Виходило досить банально і сухо: зустрілися, обмінялися інформацією, обговорили дійсність і перспективи, завірили один одного, що тільки в єдності - сила, і що люди, об'єднані ідеєю державності української нації, здолають будь-якого ворога, в першу чергу - Московську імперію, та домовилися випити разом у Донецьку по 100 грам після звільнення Донецької та Луганської областей. Про Крим теж не забули.
І воно так би і було, але, як завжди, допоміг ворог: інформаційна служба УДА скинула відео, де "Альфа СБУ захоплює одну із баз батальйонів УДА".)))
Мабуть, устами народу все ж таки глаголить істина: "Якщо Бог бажає когось покарати, він відбирає розум..."
Тому, дякую ворогам за черговий безкоштовний піар СБУ і УДА, але при цьому, офіційно заявляю:
"Тилові бази 5-го, 8-го Окремих батальйонів, Окремого легкопіхотного загону "Волинь", медичного батальйону "Госпітальєри", Служби військової розвідки, Навчального центру, Територіальних загонів Української Добровольчої Армії працюють у штатному режимі. Передові оперативні бази - також."
Ворогам відкриваю "важливу" військову таємницю: "всі бази УДА від 2015 року вже "захоплені СБУ": там завжди перебувають представники військової контррозвідки, а сама УДА цілком підпорядкована Командуванню ООС."
Тому, ніяким фейкам, ворожим ЗМІ, чорноротим "типу-патріотам" ефесбешного окрасу, єдиний антикремлівський фронт не роз'єднати.
Бо ми, добровольці, волонтери, зсушники, сбушники, нацгвардійці, поліцейські, прикордонники, та всі, кому не байдуже - п'ятий рік на війні... А це багато вартує.
P.S. Друзі генерали, офіцери, фронтовики, коли нас всіх критикують за помилки - ми мусимо до цього прислуховуватися і робити правильні висновки.
Але, коли всякі істоти починають відробляти кремлівські дерев'яні рублі, посилайте їх куди подалі...
Бо разом ми - сила!
І, все буде Україна!!!
PPS. Наслідки цього посту розумію...
І ще. Ми, за крайній час знищили немало російських бойовиків та їх техніки...
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