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Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
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Ще вип'ємо по сто грам у звільненому Донецьку і Луганську!

1.9т

Сьогодні зустрівся з Братами по зброї - Командувачем Операції Об'єднаних Сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим і Начальником штабу ООС генерал-майором Валерієм Залужним...

По дорозі до Штабу УДА обдумував текст, який напишу у фб.

Виходило досить банально і сухо: зустрілися, обмінялися інформацією, обговорили дійсність і перспективи, завірили один одного, що тільки в єдності - сила, і що люди, об'єднані ідеєю державності української нації, здолають будь-якого ворога, в першу чергу - Московську імперію, та домовилися випити разом у Донецьку по 100 грам після звільнення Донецької та Луганської областей. Про Крим теж не забули.

І воно так би і було, але, як завжди, допоміг ворог: інформаційна служба УДА скинула відео, де "Альфа СБУ захоплює одну із баз батальйонів УДА".)))

Мабуть, устами народу все ж таки глаголить істина: "Якщо Бог бажає когось покарати, він відбирає розум..."

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Тому, дякую ворогам за черговий безкоштовний піар СБУ і УДА, але при цьому, офіційно заявляю:

"Тилові бази 5-го, 8-го Окремих батальйонів, Окремого легкопіхотного загону "Волинь", медичного батальйону "Госпітальєри", Служби військової розвідки, Навчального центру, Територіальних загонів Української Добровольчої Армії працюють у штатному режимі. Передові оперативні бази - також."

Ворогам відкриваю "важливу" військову таємницю: "всі бази УДА від 2015 року вже "захоплені СБУ": там завжди перебувають представники військової контррозвідки, а сама УДА цілком підпорядкована Командуванню ООС."

Тому, ніяким фейкам, ворожим ЗМІ, чорноротим "типу-патріотам" ефесбешного окрасу, єдиний антикремлівський фронт не роз'єднати.

Бо ми, добровольці, волонтери, зсушники, сбушники, нацгвардійці, поліцейські, прикордонники, та всі, кому не байдуже - п'ятий рік на війні... А це багато вартує.

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P.S. Друзі генерали, офіцери, фронтовики, коли нас всіх критикують за помилки - ми мусимо до цього прислуховуватися і робити правильні висновки.

Але, коли всякі істоти починають відробляти кремлівські дерев'яні рублі, посилайте їх куди подалі...

Бо разом ми - сила!

І, все буде Україна!!!

PPS. Наслідки цього посту розумію...

І ще. Ми, за крайній час знищили немало російських бойовиків та їх техніки...

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Источник:Facebook Дмитрия Яроша
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
Слава Україне! ( як пріемно це сказати і почути як тріщіт ватний розум)
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Mezentzev Aleksandr
Mezentzev Aleksandr
Кузьмин Владислав, та немає там розуму і бути не може! все що знаходиться в голові у кацапа давно і успішно отруєне їхньою пропогандою. Слава Україні!
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