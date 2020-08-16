Счастливая история из госпиталя

Наталья Юсупова Общество 09:42, 16.08.2020

Госпитальные будни. Макса привезли бортом в тяжелом состоянии. Я писала о нем. Десантник, 19 лет. Пуля снайпера прошла через грудину, сквозь горло и вышла через нижнюю часть лица. Говорит, что сначала не чувствовал боли, кровь лилась рекой, он сам перебинтовал себе горло, потом бежал по окопу ещё несколько десятков метров. Ужас. На него было больно смотреть.

Говорить не мог, кушать не мог, да и вообще все болело. За считанные дни похудел на 17 кг, выглядел совсем, как мальчишка. Переживал, мог и не заговорить, но все получилось иначе. Ювелирная работа хирургов, наши доктора сотворили чудо, сейчас боец уже набрал вес и крепко стоит на ногах. Есть ради чего и ради кого. Дома ждут любящие родители и молодая жена. Макс скоро станет папой. Высокий, красивый и мужественный, мамина гордость! Ещё одна счастливая история из госпитальной жизни, воины света

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