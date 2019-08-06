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"Счастье и Станица наши!" В "ЛНР" разразились новыми претензиями к Украине. Видео

1.2т Читать материал на украинском

Представители "ЛНР" устроили перепалку с украинской стороной, заявляя претензии на населенные пункты Счастье и Станица Луганская, где террористы препятствуют разминированию моста.

Соответствующее видео инцидента опубликовал 5 канал (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Владислав Дейнего и Ольга Кобцева из "республики" прибыли на подконтрольную украинскую территорию для встречи с представителями ООН и пытались доказать главе Станично-Луганской РГА Юрию Золкину, что они на "своей украинской земле".

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В "ЛНР "заявили права на Счастье и Станицу

В "ЛНР "заявили права на Счастье и Станицу

Скриншот из видео

"Согласно Минским договоренностям, Станица и Счастье наши", – заявил Дейнего. Кобцева в свою очередь начала провоцировать представителя Украины.

Она постоянно перебивала Золкина, заявляя, что у него нет полномочий с ней общаться. Когда глава РГА перешел на украинский язык, женщина и вовсе закатила истерику.

"Если ваши украинские сайты покажут это видео и сфабрикуют какое-то провокационное заявление, я покажу его в Минске!" – разразилась она.

Ольга Кобцева

Ольга Кобцева

Скриншот из видео

"Язычок прикуси!" – обратилась Кобцева к Золкину и, не желая продолжать разговор, отошла в сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что террористы не убрали блокпост и не выполнили часть Минских соглашений по разведению сил в Станице Луганской. Они использовали ситуацию, чтобы провести разведку на подконтрольной Украине территории.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина! смерть окупантам! война до полной победы! Зеленского на Зону!
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