Наконец-то сбылась мечта тех жителей Донбасса, которые хотели "как в России". Боевики "ЛДНР" объявили, что собираются провести "реорганизацию" угольной отрасли с учетом опыта РФ.

Об этом опыте я пишу уже лет 10 - в Ростовской области (т.е. в восточном Донбассе) шахты были без жалости ликвидированы еще в начале 2000-х. Устаревшие шахты Донбасса оказались России не нужны, и носиться с шахтерами (как это делали в Украине) там никто не стал. Теперь же наконец-то сбывается мечта и наших "новоросов" - в ОРДЛО тоже будет как в России. Правда, с одним существенным отличием. Если в таких городах, как Шахты и Новошахтинск после ликвидации шахт все же приходили какие-то инвестиции и открывались новые предприятия, то в ОРДЛО никаких инвестиций не будет. И вместо закрытых шахт ничего не откроется.

Например, в Зоринске (под контролем ЛНР) уничтожат единственную в этом городке шахту "Никанор-Новая". Эта первая шахта, которая была открыта после провозглашения независимости в 1998 году. Проклятые "фашисты" ее построили, но "народная республика" теперь исправит эту оплошность.

Работники шахты теперь жалуются в соцсетях, пишут открытые письма Пасечнику, призывают жителей Зоринска выходить на митинги, но конечно всем на это уже плевать. В "народной республике" у народа нет никаких прав. Деньги у России на содержание ею же созданной помойки закончились, так что финансировать работу убыточных шахт она больше не будет и придется жителям Зоринска смириться со своей печальной участью. Никаких других предприятий, кроме шахты, там нет, так что в скором времени этот городок превратится в очередной поселок-призрак.

Подробнее о "реорганизации" шахт в ОРДЛО я рассказываю в моем новом видеоблоге. Зоринск - далеко не единственная жертва.

Вот и закономерный итог прихода русского мира на Донбасс. Давно уже писал, что так будет. Хороший урок ну будущее всем любителям России.