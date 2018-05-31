УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
БлогерВсе статьи автора

"Сбушники розвели народ як котят"

6.2тЧитать новость на украинском

А улюблений мої аргументи "люди перестануть довіряти" і "сбушники розвели народ як котят".

4 червня журналісту Сущенку оголосять 14 років ув’язнення в російській тюрмі. Де ж ці репортери без кордонів і заяви про маніпуляції слідчого комітету?

Павло Шаройко отримав 8 років білоруської в’язниці за "шпигунство". Де це глибоке обурення і глибоке занепокоєння від типової розкішниці Оксани із офісу Амнесті Інтернешенел?

Недавно "Крим Реалії" питали киян на вулиці, хто такий Сенцов, так люди відповідали: співак, телеведучий і депутат. Може, не прищемленим его треба трусити, а перейматися списком Сенцов+64 і доносити це грантовим друзям-іноземцям, про чиє самопочуття так хвилюються із учорашнього вечора наші любі єврожурналісти.

Новости
Я пока еще живой, не дождутся!

Я уже мовчу про історії, коли люди просто зникають безслідно. Ви в курсі, хто такий Тимур Шеймарданов, який зник у травні 2014, а минулого року його ж маленький син отримав відзнаку від ВМС за те, що батько вивіз 2000 військових на материк? Так, от про цю людину немає інформації після 26.05.2014. Взагалі. Є сенс розказати улюбленим іноземцям, що трапляється, коли СБУ про*об*вало, чи як кримське — пачками брало російські паспорти, і тоді включається репресивна гебістська машина.

Взагалі, якщо хтось дуже хоче бути в курсі операцій СБУ проти РФ, варто іти туди працювати. Але конкретно у цьому відділі платять небагато і ви матимете максимум квартиру в Броварах і, може, поїдете за путівкою на Азовське море.

Нью-йоркські селфі там не в моді.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Марина Данилюк-ЯрмолаєваМарина Данилюк-Ярмолаєва
Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Марини Данилюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
7
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги