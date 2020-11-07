СБУ открыла производство на Шария из-за карты Украины без Крыма: блогер отреагировал

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против прокремлевского блогера Анатолия Шария из-за посягательства на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram. Он опубликовал фото ответа СБУ на его обращение с требованием дать правовую оценку действиям Шария.

Как пояснил Гончаренко, ранее блогер опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей.

"В документе сообщается, что в связи с этим ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", – отметил нардеп.

Он заявил, что "такие люди, как Шарий, своими действиями и призывами угрожают суверенитету нашего государства и на это нельзя закрывать глаза".

Со своей стороны Шарий в своем Telegram-канале заявил, что открытие производства против него – это "очень хорошо".

"Итак, СБУ открыла на меня дело по тяжкой статье "Посягательство на территориальную целостность Украины". Статья предполагает 10-15 лет заключения. Дело открыто... за картинку к ролику на YouTube. Я думаю, это очень хорошо. Почему – потом скажу. Давайте больше", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шарий рассказал, что в Офисе президента Украины якобы заказали его убийство.