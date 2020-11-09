СБУ задержала диверсантов группы "Бергмана", взрывавших мосты на Донбассе. Фото и видео

Служба безопасности Украины задержала большинство участников диверсионной группы "Бергмана", причастной к подрыву мостов на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Остальные злоумышленники ликвидированы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Оперативники и следователи украинских спецслужб установили, что летом 2014 года главари так называемой "Армии Юго-востока" создали ряд диверсионных групп. По заданию кураторов, они должны были похитить с промышленных предприятий Луганщины военные средства поражения и организовать схроны в тылу украинских военных для других диверсантов.

Наиболее активной была террористическая группа в составе 8 человек, преимущественно местных жителей, во главе с Валерием Бергманом ("Немец").

Действия группы координировал главарь так называемого "донского казачества", который сейчас является "командиром 6-го Отдельного гвардейского мотострелкового казачьего полка им. Платова 2-го Армейского корпуса народной милиции ЛНР".

СБ Украины установила всех участников террористической группы.

"Мы имели исчерпывающую информацию и подробно спланировали операцию, чтобы ни один из них не избежал наказания. Нам это удалось", – говорится в сообщении.

Бергмана задержали в ходе спецоперации СБ Украины и Нацполиции в сентябре 2019 года вблизи Лисичанска. В течение 5 лет он скрывался в лесах и на заброшенных дачах на подконтрольной украинской власти территории. После задержания диверсант признал свою вину, дал подробную информацию о расположении схронов со взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для диверсантов, и сведения относительно других участников террористической группы.

Из схронов "группы Бергмана" правоохранители изъяли более 5 килограммов тротила, самодельное взрывное устройство с взрывчаткой почти два килограмма в тротиловом эквиваленте, артиллерийский снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пистолет марки "Star model B", почти 250 патронов разного калибра и 3 универсальных запала к гранатам.

"В течение 2019-2020 годов оперативники спецслужбы задержали восемь активных участников группы "Бергмана". Последним украинскому правосудию был передан диверсанта, шесть лет скрывавшийся в России, и задержанный после въезда в Украину. Лишь два ликвидированных диверсанта избежали уголовной ответственности. Продолжается досудебное следствие", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что контрразведчики СБУ разоблачили масштабную схему незаконной легализации в Украине граждан СНГ, в частности РФ, жителей ОРДЛО, ПМР для последующей переправки в Евросоюз. К противоправным действиям причастны работники государственной миграционной и других контролирующих служб, представители органов местного самоуправления и их сообщники в Черновицкой, Винницкой областях и в Молдове.