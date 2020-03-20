Служба безопасности развеяла основные мифы о ситуации с коронавирусом и карантином в Украине.
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ubr.ua
Спецслужба опубликовала на своей странице в Facebook специальные карточки, на которых подробно описывает, как обстоят дела в стране на самом деле (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).
"Сейчас существует много мифов о ситуации с COVID-19. Мы собрали информацию о реальном положении дел", – сказано в сообщении.
Первый фейк - в Украине введено чрезвычайное положение
Только в некоторых областях действует режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает более легкие ограничения и правила, чем при чрезвычайном положении.
По состоянию на 20 марта, ЧС введена в Киевской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.
СБУ
Второй фейк – в Украине продовольственный кризис
Таможня пропускает грузовики в повышенном режиме. Только с начала марта в страну ввезено на 40 тысяч тонн продуктов, чем за этот же период 2019 года.
"Несмотря на искусственный ажиотаж, полки магазинов регулярно пополняются", – подчеркнули в СБУ.
СБУ
Третий фейк – в больницах лечат только больных коронавирусом, а всех остальных – нет
Каждый, кому необходима помощь, обязательно ее получает. Речь идет исключительно о переносе плановых мероприятий и операций, отсрочка которых не несет серьезных рисков для пациентов.
СБУ
Четвертый фейк – действует запрет на передвижение, будет введен комендантский час
Никакого запрета нет. Ограничены междугородние транспортные перевозки. Также рекомендовано ограничить проезд в общественном транспорте и придерживаться домашнего карантина. Никто не запрещает использовать собственные автомобили.
Правоохранители фиксируют нарушителей карантина – это в большинстве случаев перевозчики, которые продолжают работать.
Административная ответственность введена только для зараженных коронавирусом, которые самовольно покинули место карантина.
СБУ
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины решил ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Таким образом, в стране уже пять областей с режимом ЧС (до этого ввели в Житомирской, Черновицкой и Киевской) плюс столица.
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