Служба безопасности развеяла основные мифы о ситуации с коронавирусом и карантином в Украине.

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ubr.ua

Спецслужба опубликовала на своей странице в Facebook специальные карточки, на которых подробно описывает, как обстоят дела в стране на самом деле (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

"Сейчас существует много мифов о ситуации с COVID-19. Мы собрали информацию о реальном положении дел", – сказано в сообщении.

Первый фейк - в Украине введено чрезвычайное положение

Только в некоторых областях действует режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает более легкие ограничения и правила, чем при чрезвычайном положении.

По состоянию на 20 марта, ЧС введена в Киевской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.

СБУ

Второй фейк – в Украине продовольственный кризис

Таможня пропускает грузовики в повышенном режиме. Только с начала марта в страну ввезено на 40 тысяч тонн продуктов, чем за этот же период 2019 года.

"Несмотря на искусственный ажиотаж, полки магазинов регулярно пополняются", – подчеркнули в СБУ.

СБУ

Третий фейк – в больницах лечат только больных коронавирусом, а всех остальных – нет

Каждый, кому необходима помощь, обязательно ее получает. Речь идет исключительно о переносе плановых мероприятий и операций, отсрочка которых не несет серьезных рисков для пациентов.

СБУ

Четвертый фейк – действует запрет на передвижение, будет введен комендантский час

Никакого запрета нет. Ограничены междугородние транспортные перевозки. Также рекомендовано ограничить проезд в общественном транспорте и придерживаться домашнего карантина. Никто не запрещает использовать собственные автомобили.

Правоохранители фиксируют нарушителей карантина – это в большинстве случаев перевозчики, которые продолжают работать.

Административная ответственность введена только для зараженных коронавирусом, которые самовольно покинули место карантина.

СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины решил ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Таким образом, в стране уже пять областей с режимом ЧС (до этого ввели в Житомирской, Черновицкой и Киевской) плюс столица.

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