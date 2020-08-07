СБУ разоблачила экс-военного, который призывал террористов к нарушению "тишины" на Донбассе

Служба безопасности Украины разоблачила в Сумах бывшего военнослужащего, который в российских соцсетях призывал террористов незаконных вооруженных формирований к нарушению режима "тишины".

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. По данным спецслужбы, деструктивные материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети.

"В частности, он публично призывал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и нарушению режима тишины на линии разграничения", – отмечается в сообщении.

ssu.gov.ua

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По результатам обысков по месту жительства отставника правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по данным СБУ, подозрение в содействии террористической организации объявлено сепаратистскому интернет-агитатору с Кировоградщины. Житель Александрийского района администрировал сообщества в соцсетях для сбора финансовой помощи боевикам.

Напомним, СБУ задержала пулеметчика незаконных вооруженных формирований, который воевал против украинских военнослужащих на Донбассе. С 2014 года он был в составе так называемого батальона "Восток" и участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песков

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности задержала в Северодонецке бывшего украинского чиновника, который является одним из ключевых организаторов так называемого референдума по созданию "ЛНР".