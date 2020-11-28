СБУ рассекретила архивы СССР о переписи населения после голодоморов в Украине

Служба безопасности Украины рассекретила архивные документы СССР, которые показали реальные демографические последствия Голодомора 1932-33 годов в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook. Отмечается, что рассекреченные архивы свидетельствуют, что советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид. Всесоюзная перепись населения 1937 года показала, что в Украине проживает 29 миллионов человек, тогда как демографы ожидали, что на тот момент в стране должно было быть 35 млн жителей.

Человека, который руководил переписью, расстреляли.

"Такой итоговый отчет "не понравился" руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в "заполучении искусственно заниженных и извращенных цифр" и по традиции – расстреляли", – сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что Квиткин все же не побоялся написать правду.

"Хотя тот малоизвестный Квиткин не побоялся написать правду: что коллективизация привела к вымиранию людей, наиболее активные и трудоспособные селяне бегут из колхозов и те разваливаются, а социализм "не улучшает, а удушает благосостяние широких масс населения", – отметили в пресс-службе.

СБУ / Facebook

СБУ / Facebook

СБУ / Facebook

СБУ / Facebook

СБУ / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 28 ноября, проходит День памяти жертв голодоморов и репрессий. В эту дату Украина чтит память миллионов людей, убитых голодом в XX веке.