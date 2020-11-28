СБУ рассекретила архивы СССР о переписи населения после голодоморов в Украине
Он показал, что по состоянию на1937 год в стране проживало лишь 2 миллионов человек
По подсчетам советских демографов, количество украинцев должно была быть не менее 35 млн
Человека, который руководил переписью, расстреляли
Служба безопасности Украины рассекретила архивные документы СССР, которые показали реальные демографические последствия Голодомора 1932-33 годов в Украине.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook. Отмечается, что рассекреченные архивы свидетельствуют, что советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид. Всесоюзная перепись населения 1937 года показала, что в Украине проживает 29 миллионов человек, тогда как демографы ожидали, что на тот момент в стране должно было быть 35 млн жителей.
Человека, который руководил переписью, расстреляли.
"Такой итоговый отчет "не понравился" руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в "заполучении искусственно заниженных и извращенных цифр" и по традиции – расстреляли", – сказано в сообщении.
В СБУ добавили, что Квиткин все же не побоялся написать правду.
"Хотя тот малоизвестный Квиткин не побоялся написать правду: что коллективизация привела к вымиранию людей, наиболее активные и трудоспособные селяне бегут из колхозов и те разваливаются, а социализм "не улучшает, а удушает благосостяние широких масс населения", – отметили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 28 ноября, проходит День памяти жертв голодоморов и репрессий. В эту дату Украина чтит память миллионов людей, убитых голодом в XX веке.