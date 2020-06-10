СБУ призвали сохранить действенный механизм противодействия коррупции

После реформы Служба безопасности Украины должна сохранить действенные инструменты для противодействия коррупции, которая часто используется как элемент гибридной войны против Украины.

Такое мнение высказал заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь в своей статье для отечественных СМИ, передает пресс-центр СБУ. По его убеждению, коррупция – это, в частности, одна из угроз национальной безопасности, поскольку российские спецслужбы вполне способны использовать коррупционные инструменты в своих целях.

Пунь привел пример, когда со стороны РФ были активные попытки реализовать проект "мягкой федерализации" в Украине. В рамках этого проекта планировалось подкупать депутатов местных советов для принятия решений об экономической автономии территорий.

Сергей Пунь ssu.gov.ua

По словам Пуня, противодействие таким проявлениям должно носить комплексный характер, а СБУ – применять методы спецслужб.

"Такая работа очень глубокая и тонкая. И это, однозначно, парафия Службы безопасности. Потому на первый план выходит, собственно, не столько коррупционное правонарушение, как разведывательно-подрывная деятельность", – отметил он.

По убеждению Пуня, расследованием коррупционных преступлений, действительно, должны заниматься антикоррупционные органы, но те вопросы, которые касаются государственной безопасности, следует оставить в компетенции Службы. При этом должна существовать конструктивная кооперация между СБУ и антикоррупционными органами.

Напомним, что проект закона "О Службе безопасности Украины" представлен президентом в парламент 10 марта. Он содержит системные нововведения, которые позволят украинской спецслужбе перейти на качественно иной уровень в своей деятельности. В мае Верховная Рада рассмотрела проект закона и направила на повторное первое чтение в комитетах. Сейчас работа над текстом проекта продолжается на базе профильного комитета ВР с привлечением экспертных представителей международных партнеров и общественного сектора.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили генерального директора одного из государственных предприятий концерна "Укроборонпром" на разглашении государственной тайны.

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