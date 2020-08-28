СБУ показала трогательные фильмы о лучших снайперах "Альфы", погибших на Донбассе

Виктория Довгань Общество 17:10, 28.08.2020 Обновлено: 18:13, 28.08.2020

Национальная академия Службы безопасности Украины подготовила трогательные сюжеты о спецназовцах Центра специальных операций "А" Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове, погибших на Донбассе.

Как сообщила пресс-служба СБУ, ролики приурочили ко Дню памяти защитников Украины, который отмечается в Украине 29 августа. Напомним, что оба офицера погибли от взрыва мины 1 декабря 2019 года на востоке Украины во время выполнения контрдиверсионной боевой задачи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Денис Волочаев на войне
Пресс-служба СБУ
Дмитрий Каплунов в зоне ООС
Пресс-служба СБУ

"На счету офицеров – десятки ротаций и сотни операций. С самого начала российской агрессии на Донбассе они принимали активное участие в захвате преступников и противодействии диверсионно-разведывательным группам боевиков, которые пытались проникнуть через линию соприкосновения в тыл украинских бойцов и в мирные регионы для совершения терактов. Полковники СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов были одними из лучших снайперов Украины, получали победные и призовые места на международных соревнованиях по снайпингу среди военных и правоохранителей", – написали в сообщении.

Полковники Волочаев и Каплунов с побратимами
Пресс-служба СБУ

Фильмы о Героях, созданные при содействии Центра специальных операций "А" и семей погибших, освещают жизненный и боевой путь офицеров. Их коллеги и родные рассказали, какими были наши защитники на службе и дома, чем восхищались, чего хотели и как много готовы были отдать за мир.

Кроме того, в видео, посвященном полковнику Волочаеву, есть фрагменты его интервью в 2018 году, где он говорил, что готов пожертвовать жизнью ради Украины.

Оба бойца СБУ посмертно удостоены высокого звания – Герой Украины – именно за личное мужество и героизм в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Полковник Волочаев был одним из лучших снайперов Украины
Пресс-служба СБУ
Дмитрий Каплунов был посмертно удостоен звания Героя Украины
Пресс-служба СБУ

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