СБУ показала трогательные фильмы о лучших снайперах "Альфы", погибших на Донбассе
Национальная академия Службы безопасности Украины подготовила трогательные сюжеты о спецназовцах Центра специальных операций "А" Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове, погибших на Донбассе.
Как сообщила пресс-служба СБУ, ролики приурочили ко Дню памяти защитников Украины, который отмечается в Украине 29 августа. Напомним, что оба офицера погибли от взрыва мины 1 декабря 2019 года на востоке Украины во время выполнения контрдиверсионной боевой задачи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"На счету офицеров – десятки ротаций и сотни операций. С самого начала российской агрессии на Донбассе они принимали активное участие в захвате преступников и противодействии диверсионно-разведывательным группам боевиков, которые пытались проникнуть через линию соприкосновения в тыл украинских бойцов и в мирные регионы для совершения терактов. Полковники СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов были одними из лучших снайперов Украины, получали победные и призовые места на международных соревнованиях по снайпингу среди военных и правоохранителей", – написали в сообщении.
Фильмы о Героях, созданные при содействии Центра специальных операций "А" и семей погибших, освещают жизненный и боевой путь офицеров. Их коллеги и родные рассказали, какими были наши защитники на службе и дома, чем восхищались, чего хотели и как много готовы были отдать за мир.
Кроме того, в видео, посвященном полковнику Волочаеву, есть фрагменты его интервью в 2018 году, где он говорил, что готов пожертвовать жизнью ради Украины.
Оба бойца СБУ посмертно удостоены высокого звания – Герой Украины – именно за личное мужество и героизм в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о гибели офицеров "Альфы" стало известно 1 декабря года. Это случилось при попытке российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных.
С Денисом Волочаевым попрощались 3 декабря в Центре культуры и искусств СБУ, а тело Дмитрия Каплунова несколько дней не удавалось забрать у террористов, которые его похитили.
7 декабря террористы "ДНР" наконец вернули тело погибшего Героя.
Прощание с Каплуновым прошло 9 декабря также в Центре культуры и искусств СБУ.
Напомним, что журналист Андрей Цаплиенко опубликовал трогательный клип в память о погибшем полковнике спецподразделения "Альфа".