СБУ отпустила российских моряков: появилась неожиданная реакция украинцев

Украинцы одобрили решение СБУ отпустить российских моряков, которые были задержаны на скандальном танкере NEYMA.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли почти 18 тысяч читателей.

О том, что СБУ приняла правильное решение, заявили 58% "Мы - цивилизованные люди, все по закону", - отметили они.

18% выступили против, заявив, что россиян можно было бы обменять на пленных украинских моряков. Еще 14% указали, что россиян нужно было взять в плен. "С врагом - их же методами", - ответили они.

Остальные 10% считают, что такой шаг СБУ лишь еще больше ухудшил ситуацию между Россией и Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России тут же отреагировали угрозами на задержание танкера, назвав действия СБУ "пиратством".

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