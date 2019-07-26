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СБУ отпустила российских моряков: появилась неожиданная реакция украинцев

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Украинцы одобрили решение СБУ отпустить российских моряков, которые были задержаны на скандальном танкере NEYMA.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли почти 18 тысяч читателей.

О том, что СБУ приняла правильное решение, заявили 58% "Мы - цивилизованные люди, все по закону", - отметили они.

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18% выступили против, заявив, что россиян можно было бы обменять на пленных украинских моряков. Еще 14% указали, что россиян нужно было взять в плен. "С врагом - их же методами", - ответили они.

Остальные 10% считают, что такой шаг СБУ лишь еще больше ухудшил ситуацию между Россией и Украиной.

СБУ отпустила российских моряков: появилась неожиданная реакция украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, в России тут же отреагировали угрозами на задержание танкера, назвав действия СБУ "пиратством".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Можно бы и по ебалу получить, ладно хоть чутка разобрались
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