СБУ остроумно поздравила оккупантов с Днем России. Фото

Виктория Довгань Общество 11:48, 12.06.2020 Обновлено: 12:14, 12.06.2020

Служба безопасности Украины присоединилась к кампании троллинга страны-агрессора в День России. Она опубликовала фото мурала с гербом своей контрразведки у российского дипломатического учреждения в Харькове.

Соответствующая фотография появилась на официальной странице СБУ в Facebook. В ведомстве в шутку отметили, что это их "поздравление" захватчикам.

"У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились биллборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове – хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ", – написала украинская спецслужба в сообщении.

Мурал в честь контрразведки СБУ у консульства России в Харькове
Facebook СБУ

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