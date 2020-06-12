Главная Новости
12 июня • обновлено в 11:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

СБУ остроумно поздравила оккупантов с Днем России. Фото

937
Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины присоединилась к кампании троллинга страны-агрессора в День России. Она опубликовала фото мурала с гербом своей контрразведки у российского дипломатического учреждения в Харькове.

Соответствующая фотография появилась на официальной странице СБУ в Facebook. В ведомстве в шутку отметили, что это их "поздравление" захватчикам.

"У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились биллборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове – хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ", – написала украинская спецслужба в сообщении.

Мурал в честь контрразведки СБУ у консульства России в Харькове

Мурал в честь контрразведки СБУ у консульства России в Харькове

Facebook СБУ

СБУ остроумно поздравила оккупантов с Днем России

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

  • В мире заболели более 7,5 млн человек, погибли – больше 421 тысяч.

  • Мать из Калифорнии призвала не надевать маски на маленьких детей. Она озвучила смертельные риски.

  • Ляшко назвал причину нового антирекорда Украины по COVID-19.

  • В США на людях испытали лекарство, не дающее заразиться коронавирусом.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги