СБУ остроумно поздравила оккупантов с Днем России. Фото

Служба безопасности Украины присоединилась к кампании троллинга страны-агрессора в День России. Она опубликовала фото мурала с гербом своей контрразведки у российского дипломатического учреждения в Харькове.
Соответствующая фотография появилась на официальной странице СБУ в Facebook. В ведомстве в шутку отметили, что это их "поздравление" захватчикам.
"У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились биллборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове – хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ", – написала украинская спецслужба в сообщении.
Мурал в честь контрразведки СБУ у консульства России в Харькове
Facebook СБУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Харькове на здании, расположенном напротив консульства России, нарисовали мурал с эмблемой контрразведки Службы безопасности Украины.
Позже журналист Андрей Цаплиенко показал фото и видео с биллбордами с такой же символикой вблизи дипведомств РФ в Киеве, Львове и Одессе.
Напомним, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую возглавляет Виктор Медведчук, поздравила страну-агрессора с Днем России на своем сайте.
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