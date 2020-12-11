СБУ назвала главную угрозу Украине в киберпространстве. Инфографика

Хакерские группировки, подконтрольные спецслужбам России, остаются главной угрозой Украине в киберпространстве.

Об этом заявили в Службе безопасности Украины на официальной странице в Twitter (чтобы посмотреть инфографику, проскролльте страницу вниз).

Отмечается, что специалисты СБУ проанализировали их цели и инструменты ведения гибридной агрессии в 2020 году.

"2020-й год характеризовался значительным наращиванием направлений иностранных спецслужб в киберпространство Украины одновременно наибольшую угрозу национальной безопасности составляют операции, проведенные хакерскими и государственными группировками из Российской Федерации, которые продолжают совершать агрессивные действия в пределах гибридной агрессии. К тому же наблюдается увеличение процента операций, в которых киберсредства являются инструментом в проведении информационно-психологических операций против Украины ("слив" данных, искажение информации, несанкционированная публикация фейковых новостей на официальных ресурсах и т.д.)", – говорится в сообщении.

Больше всего хакеры атакуют украинский сектор безопасности и обороны (каждая вторая кибератака). В то же время каждая пятая попытка хакеров пытается пробить кибероборону органов государственной власти Украины.

Самой активной хакерской группировкой СБУ назвала Gamaredon. Самой опасной Служба назвала Sandworn, а самой опытной враждебной группой СБУ считает APT-28.

В СБУ также добавляют, что в 2021 году прогнозируемыми объектами противоправных устремлений останутся системы электронного документооборота и электронной почты, другие инструменты удаленной работы, а также корпоративные сети.