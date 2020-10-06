СБУ нашла в тайниках "Л/ДНР" более 137 кг взрывчатки и почти 100 тыс. боеприпасов. Фото

В течение 2020 года Служба безопасности Украины в районе проведения Операции Объединенных сил изъяла из схронов боевиков более 137 килограммов тротила, пластида и артиллерийского пороха, более 40 единиц огнестрельного оружия и почти 100 тысяч боеприпасов.

Как сообщила пресс-служба СБУ, во время спецопераций правоохранители задержали участников трех межрегиональных организованных группировок, которые занимались нелегальным сбытом средств поражения, в том числе представителям криминальных кругов. 13-ти фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления. Двух злоумышленников приговорили к различным срокам заключения.

В частности, на Луганщине сотрудники СБУ разоблачили три схрона с оружием и боеприпасами, заложенных диверсионной группой незаконных вооруженных формирований. Из тайников, оборудованных по месту жительства главаря боевиков, и в лесополосе вблизи Лисичанска, изъято тротил, запалы, гранаты РГД и Ф-1, автомат Калашникова, пистолет и большое количество патронов.

"В ходе следствия установлена причастность диверсантов к минированию мостов, а также участков железнодорожных и автомобильных дорог в Лисичанском и Попаснянском районах. Трем злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 260, ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Один из фигурантов арестован, пока он находится под стражей. Других участников группы объявили в розыск", – рассказали в СБУ

Также в Донецкой области из схрона, оборудованного в частном доме жителя Бахмута, боевика бандгруппировок, правоохранители изъяли противотанковую мину ТМ-62М, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 10 корпусов от гранат Ф-1 и РГД-5. Также обнаружен детонатор для мины МВЧ-62, девять запалов УЗРГМ и УЗРГМ-2 и 600 патронов калибра 5,45 мм.

"По оперативной информации, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Сейчас он скрывается от следствия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей", – сообщили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области схрон с взрывчаткой и военными средствами поражения, который представители так называемого МГБ ДНР планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории страны.