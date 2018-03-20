СБУ накрыла "дельцов", поставляющих в "ЛНР" авто из Европы

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО блокировали поставки автомобилей для террористов "ЛНР".

Как сообщает пресс-служба СБУ, преступники наладили транзит автомобилей из Европы на временно оккупированные районы Луганской области.

"Автомобили с территории Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители так называемой "народной милиции ЛНР". Сотрудники СБ Украины задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска "Гоптовка" при попытке вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи террористам", - сказано в сообщении.

Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (содействие деятельности террористической группы).

Как сообщал "Обозреватель", СБУ поймала главаря разведки "ЛНР".