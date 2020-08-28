СБУ депортировала немца, который раздавал деньги в центре Львова. Видео

Служба безопасности совместно с полицией депортировала из Украины гражданина Германии Дениса Барона, который в центре Львова раздавал прохожим деньги.

Мужчину выслали в Польшу и запретили въезд в Украину на три года, сообщила ZAXID.NET спикер Главного управления СБУ во Львовской области Роксолана Яворская (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сначала он позиционировал себя как пастор непризнанной религиозной организации, проводил мероприятия во Львовской области. Способствовал и совершал действия, направленные на усиление среди определенных групп населения настроений, которые приводили к вражде и религиозному раздору", – пояснила она.

В спецслужбе добавили, что также Барон призывал к свержению конституционного строя и объединения Украины, России и Беларуси в одно государство, что противоречит национальной безопасности.

23 и 24 августа мужчина раздавал деньги прохожим в центре Львова. Он рассказывал, что является миллиардером, продал свой бизнес и приехал в Украину, чтобы помогать людям.

Отмечается, что ранее Барон призывал к выходу Германии из ЕС и НАТО, а также сотрудничеству с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, российской певице Глюкозе (Наталья Чистякова-Ионова) запретили въезд в Украину на три года за посещение аннексированного Крыма.