"Сбросьтесь на премии у Зеленского": Соколова ярко высказалась о параде

Парад на День Независимости в Киеве обязательно должен состояться, а обеспечить военных премиями можно за счет пожертвований сотрудников аппарата президента Украины.

С таким предложением выступила украинская журналистка Янина Соколова во время еженедельной онлайн-встречи с фанами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она отметила, что негативно относится к таким парадам, которые были во времена СССР, однако полностью поддерживает те, которые Украина могла наблюдать последние пять лет.

"Благодаря им многие мои земляки, во-первых, еще раз вспомнили, что в стране идет война. Пока они мирно попивают чаек в своих городах, селах и районных центрах, за них борются люди. Борются те, кто подзабыт все эти годы. Потому что градус привычки к тому, что в стране идет война, он снизился минимально и в принципе все уже привыкли, что идет война. Поэтому парад – это, во-первых, еще раз возможность напомнить людям о том, что идет война, кто в этой стране Герой, а кто антигерой. И парад – это возможность продемонстрировать честь, достоинство и лучших людей нашей страны", – уверена Соколова.

Также она искренне поблагодарила украинских защитников за то, что может заниматься любимым делом в мирном Киеве, а ее дети улыбаются и радуются жизни, а не прячутся по бомбоубежищам.

"Поэтому я за то, чтобы парад был. А по поводу того, чтобы распределить эти деньги на премии, ну, у нас очень много сейчас преобразований. Ну, например, Офис президента теперь у нас есть. И новый формат помещения, на который явно потратятся и бюджетные деньги в том числе. Плюс существуют еще премии и надбавки депутатам, министрам, всему госаппарату. Вот если вы хотите каким-то образом помочь военным в этот праздник, то давайте примем решение, чтобы значительное количество аппарата президента (там довольно состоятельные люди) какую-то часть зарплаты или всю зарплату на протяжении года отдавали военным", – прокомментировала Соколова инициативу президента Владимира Зеленского о направлении 300 млн грн для парада на премии украинским Героям.

Янина Соколова Скриншот видео

Телеведущая подчеркнула, что премии воинам действительно нужны, поскольку зарплаты за их сложную работу еще не достигли мировых мерок. Однако выплачивать их нужно не за счет парада.

"Во всех европейских странах существуют дни, когда вся страна наблюдает за доблестью, честью и лучшими людьми своей страны. Вот парад – инструмент показать украинцам, почему, в том числе, нужно гордиться своей страной, гражданами. Предыдущие парады это доказали. Не знаю, господин Зеленский наблюдал за ними или он гастролировал? Но парад должен быть на все 100%", – подытожила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение президента вызвало негодование у украинцев. В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства уже появилась петиция о проведении парада.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что на 24 августа, в День Независимости, должен быть военный парад. Во время заседания правительства 10 июля он поручил Министерству финансов и Министерству обороны посчитать стоимость его проведения и найти средства на это.

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