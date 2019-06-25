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Сбросил 30 кг! Мэр Днепра раскрыл главный секрет похудения

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Мэр Днепра Борис Филатов, который за несколько месяцев сбросил 30 кг, поделился секретами своего успеха.

По его словам, набрать этот вес ему "помогли" проблемы в стране и работа. "Революция. Эмиграция. Война. Выборы. Катастрофически изматывающая работа. По 16 часов в сутки. Никакого режима. Нерегулярный сон. Постоянный стресс. Бутерброды и перекусы. Плюс 30 килограмм", – написал он на своей странице в Facebook.

Секрет похудения от Филатова звучит так: "Строжайший режим. Ни капли алкоголя месяцами. Забыть вкус сладкого. По шесть изнурительных тренировок в неделю: бег, бокс и японский меч. Сверхусилия воли".

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Борис Филатов до похудения

Борис Филатов до похудения

dpchas.com.ua

Мэр похвастался, что смог наконец влезть в свой тренировочный комбинезон учебного центра NASA, который висел в шкафу пять лет.

Борис Филатов после похудения

Борис Филатов после похудения

Facebook Бориса Филатова

Борис Филатов после похудения

Борис Филатов после похудения

Facebook Бориса Филатова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман Гройсман дал совет, как быстро похудеть.

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Персона
Борис Филатов
Место
УкраинаДнепр
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот чем оказывается должен заниматься мэр бегать бокс меч диета а я думал мэр занимается благоустройством города и улучшением жизни горожан
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