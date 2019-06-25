Сбросил 30 кг! Мэр Днепра раскрыл главный секрет похудения

Мэр Днепра Борис Филатов, который за несколько месяцев сбросил 30 кг, поделился секретами своего успеха.

По его словам, набрать этот вес ему "помогли" проблемы в стране и работа. "Революция. Эмиграция. Война. Выборы. Катастрофически изматывающая работа. По 16 часов в сутки. Никакого режима. Нерегулярный сон. Постоянный стресс. Бутерброды и перекусы. Плюс 30 килограмм", – написал он на своей странице в Facebook.

Секрет похудения от Филатова звучит так: "Строжайший режим. Ни капли алкоголя месяцами. Забыть вкус сладкого. По шесть изнурительных тренировок в неделю: бег, бокс и японский меч. Сверхусилия воли".

Борис Филатов до похудения dpchas.com.ua

Мэр похвастался, что смог наконец влезть в свой тренировочный комбинезон учебного центра NASA, который висел в шкафу пять лет.

Борис Филатов после похудения Facebook Бориса Филатова

Борис Филатов после похудения Facebook Бориса Филатова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман Гройсман дал совет, как быстро похудеть.

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