Сборы резервистов расширили на всю Украину: Турчинов сделал заявление

Учебные сборы резервистов и подготовка к оборонительным действиям будут проводиться по всей Украине, а не только в областях, где действует военное положение. ВСУ и население страны должны знать, как действовать в случае полномасштабного вражеского наступления.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает издание "Укринформ". Относительно уже начавшихся военных учений он заверил, что кроме резерва в них вовлечены правоохранители и даже чрезвычайные службы.

"Это многочисленные и серьезные учения, в которых приняли участие около 1200 человек личного состава, было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники", – добавил Турчинов.

"Все это проводится в рамках масштабной подготовки страны в условиях военного положения к готовности действовать, жить, работать и побеждать в условиях полномасштабного военного вторжения противника. Именно эта проверка происходит во всех регионах, а не только там, где объявлено военное положение", – подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее OBOZREVATEL разбирался в деталях всеукраинских сборов резервистов. А волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай заверил, что еще до Нового года все резервисты окажутся дома.