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Сборы резервистов расширили на всю Украину: Турчинов сделал заявление

2.7тЧитать материал на украинском

Учебные сборы резервистов и подготовка к оборонительным действиям будут проводиться по всей Украине, а не только в областях, где действует военное положение. ВСУ и население страны должны знать, как действовать в случае полномасштабного вражеского наступления.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает издание "Укринформ". Относительно уже начавшихся военных учений он заверил, что кроме резерва в них вовлечены правоохранители и даже чрезвычайные службы.

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"Это многочисленные и серьезные учения, в которых приняли участие около 1200 человек личного состава, было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники", – добавил Турчинов.

Сборы резервистов расширили на всю Украину: Турчинов сделал заявление

"Все это проводится в рамках масштабной подготовки страны в условиях военного положения к готовности действовать, жить, работать и побеждать в условиях полномасштабного военного вторжения противника. Именно эта проверка происходит во всех регионах, а не только там, где объявлено военное положение", – подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее OBOZREVATEL разбирался в деталях всеукраинских сборов резервистов. А волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай заверил, что еще до Нового года все резервисты окажутся дома.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Олександр Турчинов
Место
Украина
Теги
военное положениеУкраинавойнаКонфликт СНБО
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Livesey David
Livesey David
Теперь будут сгонять свиней со всех волостей. ))
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минин евген
минин евген
Livesey David, шо, кацапов пригонят?
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