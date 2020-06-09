Сбор подписей за отставку Кабмина: партия "ЕС" опубликовала обращение к фракциям

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" опубликовала обращение к коллегам из других фракций Верховной Рады относительно необходимости неотложной консолидации оппозиционных сил для отставки действующего Кабмина.

Оно было обнародовано на официальном сайте политсилы и адресовано фракциям Политической Партии "ГОЛОС", политической партии "Батькивщина", депутатских групп "Партии "За будущее" и "ДОВЕРИЕ". Депутаты призывают коллег присоединиться к сбору подписей и вместе выразить недоверие второму правительству президента Украины Владимира Зеленского.

Приводим полный текст:

Партия "ЕС" опубликовала обращение к фракциям Европейская солидарность

"Уважаемые коллеги!

Критическая ситуация в государстве, умноженная на полную неспособность правительства и монобольшинства противостоять сегодняшним вызовам, нуждаются в неотложной консолидации оппозиционных сил.

Три месяца деятельности второго правительства Зеленского лишь усугубили кризис, который породил первое правительство Зеленского. Отечественная промышленность падает рекордными темпами, растет безработица, дыра в бюджете уже достигла 300 000 000 000, с начала года не выполняется бюджет, откровенно уничтожается атомная энергетика, разрушается энергетическая независимость страны. Власть потеряла контроль над криминогенной и безопасностной ситуацией в государстве и не может его восстановить.

Нынешний Кабинет министров не сумел обеспечить ни надлежащей социальной защиты, ни средств индивидуальной защиты для медицинских работников в разгар эпидемии, несмотря на выделенные 65 000 000 000 гривен в спецфонд для борьбы с COVID-19.

Правительство не понимает, что завершение карантина не завершит экономического кризиса в Украине – потому что кризис вызван не коронавирусом, а некомпетентностью власти. Чтобы противодействовать сближению катастрофы, в Верховной Раде инициирована процедура отставки правительства.

Первый шаг сделан – уже получены подписные листы для выражения недоверия нынешнему Кабинету министров.

Второй шаг – мы совместно должны собрать 150 подписей, чтобы освободить Правительство, которое тянет страну на дно. Уже более 70 депутатов поставили свои подписи под документом об отставке.

"Европейская Солидарность" обращается к коллегам из фракции Политической Партии "ГОЛОС", фракции политической партии "Батькивщина", депутатских групп "Партии" За будущее" и "ДОВЕРИЕ" с призывом присоединиться к сбору подписей и вместе выразить недоверие втором правительства Зеленского.

Чем быстрее этот Кабмин уйдет в отставку – тем меньший вред он нанесет отечественной экономике и тем менее разрушительными будут последствия их деятельности!

Друзья, время исправлять ошибки!"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Европейская Солидарность" призвала власти создать коалицию проукраинских сил и не допустить пророссийских реваншистов в местную власть.