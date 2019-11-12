Люди, сделайте репост!! Вчера я купила очень дорогой ВАК аппарат(70 тыс.) в реанимацию гнойного отделения и нужен ещё один!! Очень очень!! Борт с ранеными прилетел в среду, в субботу у меня уже были собранные деньги на один ВАК аппарат. Сегодня я была в реанимации, куда привезли воина 24 года с тяжелейшим ранением.

Глаза мамы впились в меня, она сидит рядом с ним, видимо стресс отнял силы и она явно нуждается в моральной поддержке. А кто как не мы, которые все годы войны помогаем армии, чем только можно. Пока ватники и сепары гадят на воинов и волонтеров, мы за три дня собрали деньги на жизненоважный аппарат для тяжелейших ран. Без него, может быть все очень плохо. ВАК, день и ночь выкачивает всю гадость из ран (см. фото).

Аппарат стоит 100 тыс, со скидкой я купила за 70 тыс и ещё есть 11 тыс на второй. У меня поменялся номер карты 4627 0551 5012 8394 Приват и 4441 1144 4022 0109 Монобанк, если на приват не получается, Юсупова Наталья.

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