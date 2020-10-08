Сбежавший в Россию коммунист пожаловался на коллапс в "Л/ДНР" из-за коронавируса

На подконтрольных группировкам "ДНР" и "ЛНР" территориях Донбасса якобы не хватает врачей и лекарств для лечения коронавируса.

Об этом в эфире пропагандистской российской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявил бывший депутат Верховной Рады от Коммунистической партии Спиридон Килинкаров, который в 2014 году сбежал в РФ. По его словам, лечить COVID-19 на оккупированных территориях якобы некому.

"Там эпидемия. Пневмония – это приговор! Там нет лекарств и врачей, лечить некому", – заявил он.

Килинкаров также заявил, что единственный бизнес, который сейчас процветает в ОРДЛО, – это оказание похоронных услуг. В сложившейся ситуации, как он считает, региону должна помочь Россия.

"Пусть не обижаются россияне, но перед этими людьми вы обязаны это сделать. Хотя бы какую-то группу специалистов туда отправить", – предложил Килинкаров.

Отметим, что реальные масштабы эпидемии коронавируса на неподконтрольных Украине территориях Донбасса неизвестны. Вместе с тем "ДНР" подтверждает 4071 заболевшего. Из них выписаны 2180 человек, а летальных случаев – 247. "ЛНР" признает 1111 заболевших COVID-19. Из них 830 человек – выздоровели, 43 – умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе предположительно от COVID-19 умер террорист "ЛНР" Алексей Павлов (позывной "Леший").