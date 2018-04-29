Сбежавшая в Россию украинская журналистка попросила о помощи

Сбежавшая в Россию украинская журналистка Елена Бойко попросила в соцсети 3 тысячи рублей на ремонт видеокамеры.

Об этом сообщил бизнесмен Сергей Запорожский на своей странице в Facebook, заявив, что Бойко - "феерична в своем жлобстве".

Отметим, 3 тысячи рублей это примерно 1,2 тысячи гривен. Журналистка написала номер своей карты и попросила: "Кто может - скиньте понемножку".

"Восставшая" на зарплате не может вытащить из своего кармана 3000 рублей. Нет, "святые дела" "восставшие" могут делать исключительно за деньги и, безусловно, не за свои", - написал Запорожский.

Елена Бойко

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Пользователи сети также удивились жадности и наглости сбежавшей львовской журналистки.

"Все! Пленка кончилась. Кина не будет!" "Аферистка и уголовница, что с нее взять... У нее на лице написано... Продажная" "Огонь. Звезда ток-шоу попрошайничает. Россия делает людей глупыми", - пишут комментаторы.

Как писал "Обозреватель", минувшей зимой пророссийская журналистка из Львова Елена Бойко назвала Украину "злокачественной опухолью".