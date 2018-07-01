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Сбежали в Россию: украинскому флоту поставили неутешительный диагноз

11.4тЧитать новость на украинском

В Украине военно-морские силы долгое время недостаточно финансировались, что негативно сказалось при аннексии Крыма.

В частности, из-за этого определенный процент украинских военных во время оккупации выбрали российскую сторону, рассказал в интервью для "Апострофа" глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения и военный эксперт Валентин Бадрак.

"Украина вынуждена реагировать (на провокации Кремля. ― Ред.) в соответствии со своими оборонными возможностями. Море – это тот участок, который для Украины всегда был наиболее слабым местом даже в финансировании. Естественно, это все отразилось на состоянии Вооруженных сил, в том числе на человеческом факторе, на том, что достаточно много людей перешли на сторону России и остались в Крыму, причем в разных ведомствах", ― пояснил Бардак.

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В числе этих ведомств он назвал спецслужбы и пограничные войска.

"Не буду на этом останавливаться, скажу только, что Украина имеет ограниченные возможности реагирования и, как по мне, их нужно активизировать. В принципе, это сейчас и делается", ― отметил военный эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что украинский флот не способен противостоять российскому в Азовском море.

Место
Украина
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Мороховец Владимир
Мороховец Владимир
Ответ Пигину Максу: Все предатели не считают себя украинцами, они считают себя россиянами, потому и предали Украину. Им ещё придётся ответить за измену присяге и совести. Именно лживость и лицемерие свойственно большинству представителей власти нынешней РФ и тебе Макс.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Мороховец Владимир, Твой коммент лишний раз доказывает твою зомбированность. Ты напрочь отрицаешь реальность.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Подлость, предательство, лживость и лицемерие в крови у украинцев. За тридцать серебреников они готовы продать всё, что когда то любили.
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Podyu Roman
Podyu Roman
Пигин Макс, Власову при встрече расскажешь. Сколько там русских против ссср воевало?
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Podyu Roman
Podyu Roman
Ivan Rus, Ссылочки не подкинешь? Тоже почитать хочется. Надоело о лаптях и русском бунте на коленях читать.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Большинство украинских моряков крымчане, которые не захотели служить в бандеровском гадюшнике
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