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9 февраля • обновлено в 18:57
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"Зачем нам Минкульт?" Журналист предложил уволить половину чиновников

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Журналист и блогер Кирилл Сазонов предложил вдвое сократить количество чиновников в Украине.

Среди ненужных органов, по его мнению, пожарная и санитарная инспекции, а также Министерство культуры. В ток-шоу на ObozTV Сазонов объяснил свою позицию и привел в пример опыт Грузии.

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Журналист напомнил, что при президенте Михаиле Саакашвили в Грузии была проведена эффективная дерегуляция.

"Сократили ту же санитарную инспекцию. Когда люди ходили по кафе, ресторанам и собирали взятки. Как это у нас происходит. Тогда были противники (сокращения санслужбы. – Ред.). Говорили, мол, будут тараканы лазить, людей будут травить… В Грузии тараканов я не видел. Нигде меня ни разу не отравили", – рассказал Сазонов.

"А у нас новости из Львова приходят регулярно. Отравились в кафе, отравились колбасой, купленной на рынке… Потому что эти инспекции, на самом деле, давно никого не защищают! Они просто собирают деньги и мешают предпринимателям жить. Лишняя справка – лишние деньги", – объяснил он.

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По его мнению, стоило бы упразднить и пожарную инспекцию.

"Ну, есть у нас пожарная инспекция. И все там выглядят сытыми, довольными и счастливыми. А пожары – регулярно. В Одесской области, в гостинице, до этого был детский лагерь. Все эти контролеры, которые перекочевали из Советского Союза, не помогают, а мешают людям работать", – уверен блогер.

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Он добавил, что на уровне законодательства в Украине остается множество ненужных норм и соответствующих органов.

"Я не понимаю, зачем нам вообще Министерство культуры? Неужели Вакарчук не сможет петь без Министерства культуры? Или Кокотюха не сможет писать книги? Они и без Минкульта обходятся прекрасно", – заверил Сазонов.

Журналист не исключил, что точно так же аграрии смогут сеять и собирать урожай без Министерства АПК, а бизнес будет развиваться и без Министерства экономики.

"Министерство экономики, по большому счету, контролирует госпредприятия, которые генерируют нам – по данным за 2018 год – около 80 млрд убытков в год. Я не вижу нужды в таком количестве чиновников", – уточнил он.

"У нас, условно говоря, 500 тысяч чиновников в стране. И мы уже не можем их нормально прокормить. Половину надо уволить. Чтобы снизить налоги, дать людям чуть дышать. Чтобы остались деньги на "учителей, врачей, пенсионеров", – подытожил Сазонов.

Сазонов призвал упразднить пожарную и санитарную инспекции

Сазонов призвал упразднить пожарную и санитарную инспекции

euroservis.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября 2019 года министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил о первом масштабном сокращении государственных служащих. Правительство постановило уволить 18 849 сотрудников районных госадминистраций (РГА).

Ток-шоу Oboz talk с Вадимом Колодийчуком смотрите каждое воскресенье в 13:00 на ObozTV.

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Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Новости ObozTV
Персона
Кирилл Сазонов
Место
Украина
Теги
чиновники Министерство культуры
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Земцев Артур
Земцев Артур
Не то ,шоб уволить - в шею гнать надо, дармоедов и взяточников!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Да в принципе и государственность на Украине тоже пора отменить указом.
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asfasf vladimir
asfasf vladimir
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