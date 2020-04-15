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15 апреля • обновлено в 19:51
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Савик Шустер признался, почему пригласил Порошенко на свое ток-шоу. Видео

2.5т
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Известный телеведущий и журналист Савик Шустер рассказал, почему некоторое время назад пригласил на свою программу пятого президента Украины Петра Порошенко. Так Шустер отреагировал на многочисленные вопросы о том, затаил ли он зло на лидера "Европейской Солидарности" после того, как во время президентства Порошенко в 2016 году ток-шоу "Свобода слова" было закрыто.

На странице "Свободы слова Савика Шустера" в Facebook было опубликовано видео, в котором Шустер акцентировал на важности в журналистской работе сохранять объективность и не жертвовать ею в угоду собственным симпатиям и антипатиям.

“Это человек, за которого Украина голосовала в 2014… И я не имею никакого права вообще ни как гражданин, ни как журналист, ни как вообще человек не пускать в эфир лидера, который, во-первых, пятый президент, а во-вторых, который представлен в парламенте, и у него достаточно большая фракция, и в общем-то есть влияние, и есть избиратели… это надо понять. Общественное выше личного. Когда ты занимаешься таким делом, которым занимаемся мы”, – объяснил Шустер.

В то же время, по словам Шустера, в повседневной жизни о дружеских отношениях между ним и Порошенко речь не идет.

“У меня как-то был день рождения в Италии, и я Петра Алексеевича пригласил. И он с супругой прилетел и был на моем дне рождения. Так вот, на день рождения я его точно не приглашу. И видеть его на своем дне рождения я не хочу. Но это мое личное”, – рассказал Шустер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Савик Шустер после длительного перерыва вернулся на украинское телевидение в июле 2019 года. Для "второго пришествия" известный журналист выбрал телеканал "Украина". С тех пор раз в неделю на площадке ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" собираются самые известные спикеры и поднимаются наиболее актуальные и болезненные для Украины темы.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
политика
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Неужели эти пустые говорильни ещё смотрят?
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Столяр Олександр
Столяр Олександр
И это правильно...
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