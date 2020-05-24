Депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко заявила, что революции в Украине происходили якобы не с подачи России, а с подачи Запада.

Об этом она сообщила в интервью пропагандистскому российскому каналу "НТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца)

"Ни оранжевая революция, ни революция достоинства у нас не происходили с подачи РФ. Они происходили с подачи западного цивилизованного мира", – сказала она и добавила, что расследование расстрела активистов на Майдане Независимости в 2014 году во время Революции Достоинства идет уже пятый год и, по ее мнению, никогда не закончится.

Надежда Савченко

Кроме того, она заявила, что готова в будущем свидетельствовать о том, что происходило в Украине.

"На самом деле эти показания где-то хранятся, я готова в дальнейшем свидетельствовать правдиво о том, что происходило в Украине, как для внутреннего расследования на Украине, так и для внешнего расследования, потому что мировая коррупция очень вредит Украине", – сказала Савченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко рассказала, что в Украине происходит "процесс гниения", отметив, что власти "убивают" общество голодом и "невыносимым уровнем жизни".

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