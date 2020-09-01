Савченко показала фотосессию с крыльями и нарвалась на троллинг украинцев

Народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко опубликовала в Facebook фото с отдыха, что стало поводом для шуток пользователей соцсетей.

Одним из ярких фото стала локация в селе Мигия, Николаевская область, где Савченко позировала с металлическими крыльями на фоне водоема.

При этом экс-нардеп отметила, что путешествовала по заповедникам Херсонщине, где посетила соленые озера, Олешковские пески и Асканию Нову. В данных местах Савченко фотографировалась в голубом платье и в чалме из платка на голове.

Савченко на отдыхе. Facebook\Надежда Савченко

Пользователи сети оценили такой креатив от Савченко и активно комментировали и шутили про снимки из отпуска.

Савченко на соленых озерах Facebook\Надежда Савченко

"Крылья маленькие! Не наберут подъемной силы для такой ж*пы . Как инженер говорю!", "Надя Люфтваффе", "А вы действительно Надя голодали?", "Черный ангел", "Архангелище надежд", "Какая страна – такие и Люциферы", "Для такой туши крылышки малы", "То мужик какой-то, не?", "Крылья отгрызла у кого-то", – шутили в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог раскрыла смысл красного платья Надежды Савченко.