"Жги, Надюха!" Савченко нашла работу на скандальном канале

Народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко нашла новое место работы. Теперь она будет ведущей программы "Комментатор. Верховная Рада с инсайдом" на скандальном телеканале Zik. Его связывают с одиозным нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Анонс шоу, которое будет вести Савченко, появился на YouTube-канале СМИ. В нем она обещает украинцам делиться с ними секретами из кулуаров парламента и рассказывать только правду (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Новость о новом амплуа Савченко разозлила украинцев, и они оставили под роликом множество возмущенных и стебных комментариев.

Надежда Савченко Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Савченко получила официальный статус безработной . При этом она жаловалась, что человеку с судимостью тяжело найти работу в Украине.

Савченко оскандалилась, разувшись в Верховной Раде и закинув ноги на стол .

Также Савченко сделала фотосессию в длинном изумрудном платье на безлюдном берегу Балтийского моря.

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