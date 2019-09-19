Главная Новости
19 сентября • обновлено в 17:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Жги, Надюха!" Савченко нашла работу на скандальном канале

1.1т Читать материал на украинском

Народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко нашла новое место работы. Теперь она будет ведущей программы "Комментатор. Верховная Рада с инсайдом" на скандальном телеканале Zik. Его связывают с одиозным нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Анонс шоу, которое будет вести Савченко, появился на YouTube-канале СМИ. В нем она обещает украинцам делиться с ними секретами из кулуаров парламента и рассказывать только правду (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Новость о новом амплуа Савченко разозлила украинцев, и они оставили под роликом множество возмущенных и стебных комментариев.

Новости
"Надька, не балуйся!" Савченко "блеснула" в сети новыми пляжными фото

Надежда Савченко

Надежда Савченко

Скриншот видео

"Жги, Надюха!" Савченко нашла работу на скандальном канале

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Надежда Савченко Виктор Медведчук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel