Скандал с "русским миром" в Киеве: нашумевшей блогерше запретили въезд

Российской блогерше Александре Митрошиной, визит которой в Киев недавно вызвал скандал, в среду, 8 января, запретили въезд в Украину на три года.
О запрете девушка сообщила на своем Telegram-канале. Напомним, ранее она незаконно посещала Крым.
Блогерша написала, что не испытывает никакого негатива и понимает, почему власти приняли такое решение.
"На посадке подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6.1.2023.
Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю ли я украинский. И отвел обратно на посадку", – рассказала россиянка.
Александра Митрошина
Коллаж
instagram.com/alexandramitroshina
instagram.com/alexandramitroshina
instagram.com/alexandramitroshina
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.
Вечером 6 января полиция отпустила Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. При этом на них были составлены админпротоколы за хулиганство.
Митрошина отреагировала на инцидент на своей странице в Instagram, где назвала украинских активистов провокаторами и извинилась перед своими подписчиками за сорванную встречу.
Также блогерша заявила, что против аннексии Крыма.
Позже в сети опубликовали фамилии и фото лиц, которые совершили нападение на активистов в Киеве, задавших вопрос о Крыме Митрошиной.
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