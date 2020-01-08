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9 января • обновлено в 01:17
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Скандал с "русским миром" в Киеве: нашумевшей блогерше запретили въезд

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Российской блогерше Александре Митрошиной, визит которой в Киев недавно вызвал скандал, в среду, 8 января, запретили въезд в Украину на три года.

О запрете девушка сообщила на своем Telegram-канале. Напомним, ранее она незаконно посещала Крым.

Блогерша написала, что не испытывает никакого негатива и понимает, почему власти приняли такое решение.

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"На посадке подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6.1.2023.

Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю ли я украинский. И отвел обратно на посадку", – рассказала россиянка.

Александра Митрошина

Александра Митрошина

Коллаж

Скандал с "русским миром" в Киеве: нашумевшей блогерше запретили въезд

instagram.com/alexandramitroshina

Скандал с "русским миром" в Киеве: нашумевшей блогерше запретили въезд

instagram.com/alexandramitroshina

Скандал с "русским миром" в Киеве: нашумевшей блогерше запретили въезд

instagram.com/alexandramitroshina

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости России запретили въезд блогер
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