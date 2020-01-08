Скандал с "русским миром" в Киеве: нашумевшей блогерше запретили въезд

Российской блогерше Александре Митрошиной, визит которой в Киев недавно вызвал скандал, в среду, 8 января, запретили въезд в Украину на три года.

О запрете девушка сообщила на своем Telegram-канале. Напомним, ранее она незаконно посещала Крым.

Блогерша написала, что не испытывает никакого негатива и понимает, почему власти приняли такое решение.

"На посадке подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6.1.2023.

Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю ли я украинский. И отвел обратно на посадку", – рассказала россиянка.

Александра Митрошина Коллаж

instagram.com/alexandramitroshina

instagram.com/alexandramitroshina

instagram.com/alexandramitroshina

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Вечером 6 января полиция отпустила Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. При этом на них были составлены админпротоколы за хулиганство.

Митрошина отреагировала на инцидент на своей странице в Instagram, где назвала украинских активистов провокаторами и извинилась перед своими подписчиками за сорванную встречу.

Также блогерша заявила, что против аннексии Крыма.

Позже в сети опубликовали фамилии и фото лиц, которые совершили нападение на активистов в Киеве, задавших вопрос о Крыме Митрошиной.

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