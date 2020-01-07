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7 января • обновлено в 12:04
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"Не поддерживаю аннексию!" Российская блогерша оправдалась за скандал с Крымом

4.7т
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Российская блогерша Александра Митрошина, на встрече которой произошла потасовка из-за вопроса "Чей Крым?", объяснила свое отношение к незаконной аннексии полуострова.

Своей позицией поделилась она в понедельник, 6 января, в Telegram-канале.

"Я, если честно, не знаю, какой комментарий написать. Мне очень не по себе. На всякий случай напишу: я не поддерживаю аннексию Крыма и не имею отношения к государственным российским СМИ", – оправдалась блогерша.

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Митрошина оправдалась за скандал с Крымом

Митрошина оправдалась за скандал с Крымом

Instagram Александры Митрошиной

Митрошина рассказала, что с 2014 по 2017 год работала на радио "Москва ФМ" и вела передачу про автомобили. "Вижу просто, что многие украинские СМИ пишут, что я работаю на канале "Россия 1" и занимаюсь пропагандой. Никакой политической подоплёки сегодняшняя встреча не имела, обсуждали мы темы блогерства, активизма, домашнего насилия и т.д", – пояснила она.

Отметим, что россиянка в 2017 году посещала оккупированный Крым и публиковала фото в Facebook.

"Не поддерживаю аннексию!" Российская блогерша оправдалась за скандал с Крымом
"Не поддерживаю аннексию!" Российская блогерша оправдалась за скандал с Крымом

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Комментарии
52
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Типичная либерастная п и д о р ш а.
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Solomennyk Tetyana
Solomennyk Tetyana
У Райкина это называлось "запустим дурочку"
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Круглов Александр
Круглов Александр
Нельзя поддержать то, чего нет. Никакой аннексии Крыма не было. Было добровольное волеизявление Крымчан, которые всегда чувствовали себя русскими, о воссоединении со своей Родиной - Россией. Только тупые и упрямые Бан деры не хотят признать этот очевидный факт. С нацистами Бан дерой и дивизией СС Галичина насильно мил крымчанам не будешь
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