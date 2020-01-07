"Не поддерживаю аннексию!" Российская блогерша оправдалась за скандал с Крымом

Российская блогерша Александра Митрошина, на встрече которой произошла потасовка из-за вопроса "Чей Крым?", объяснила свое отношение к незаконной аннексии полуострова.

Своей позицией поделилась она в понедельник, 6 января, в Telegram-канале.

"Я, если честно, не знаю, какой комментарий написать. Мне очень не по себе. На всякий случай напишу: я не поддерживаю аннексию Крыма и не имею отношения к государственным российским СМИ", – оправдалась блогерша.

Митрошина оправдалась за скандал с Крымом Instagram Александры Митрошиной

Митрошина рассказала, что с 2014 по 2017 год работала на радио "Москва ФМ" и вела передачу про автомобили. "Вижу просто, что многие украинские СМИ пишут, что я работаю на канале "Россия 1" и занимаюсь пропагандой. Никакой политической подоплёки сегодняшняя встреча не имела, обсуждали мы темы блогерства, активизма, домашнего насилия и т.д", – пояснила она.

Отметим, что россиянка в 2017 году посещала оккупированный Крым и публиковала фото в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Вечером 6 января полиция отпустила Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. При этом на них были составлены админпротоколы за хулиганство.

Митрошина отреагировала на инцидент на своей странице в Instagram, где назвала украинских активистов провокаторами и извинилась перед своими подписчиками за сорванную встречу.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!