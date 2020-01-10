Самый жаркий в истории: ученые озвучили прогноз на 2020 год

Минувший 2019 год стал одним из самых жарких для мира, а средние глобальные температуры – вторыми крупнейшими за всю историю наблюдений.

При этом в 2020-м стоит ожидать еще больше температурных максимумов. Такие данные предоставили в европейской службе мониторинга изменения климата программы "Коперник", сообщает ТСН.

"Последние пять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений. Это, безусловно, тревожные признаки", – подчеркнул директор службы Жан-Ноэль Тепо.

В 2020 году будет еще больше температурных максимумов

Такое известие, конечно, не является внезапным на фоне всех сообщений о рекордных уровнях таяния ледников и концентрации углекислого газа в атмосфере.

Однако отмечается, что в 2019 году температурные рекорды встречались уже по всей планете. В большинстве регионов было теплее, чем при средних показателях, а в Арктике, Европе и Южной Африке зафиксировано очень значительное повышение температуры.

Но рекордсменом пока остается 2016 год. Тогда на климат влиял мощный природный феномен Эль-Ниньо, создающий предпосылки для высоких глобальных температур.

"Хотя это не помешало июлю 2019-го побить рекорд минувшего года, когда во многих уголках мира были зафиксированы разнообразные погодные аномалии и природные катаклизмы", – говорится в сообщении.

Инфографика: где в мире фиксировали температурные аномалии ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптика Украинского гидрометеорологического центра Владислава Билыка, снегопады еще придут в Украину, несмотря на аномально теплые январь-февраль 2020 года. Однако последствия глобального потепления можно наблюдать уже сейчас.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!