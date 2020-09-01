Мне кажется, самый здравый формат "парада" - это бригады ЗСУ, которые выходят с ротации из зоны ООС, проводить колонной по Крещатику.

Грязные бехи с пох*яренными защитами, которые тащат друг друга на сцепке, загруженные сверху бородатой, воняющей дымом и порохом пехотой, одетой во что попало и держащей на руках своих собак, кошек, мышей, ежей и других животных.

"Шишари" и "Уралы" с стрелянными стеклами и дверьми, везущие в кузовах пожитки военных, ведра, ваганы, матрацы и тазики.

Грязная, некрашенная арта с номерами расчета на лафетах "стволки", которую тянут ух*яренные "мотолыги" и "КрАЗы" с деревянными кабинами.

Разведрота в горках, балаклавах, купленных за ЗП плитоносках, на БТРах, БРМках и волонтерских колымагах. Этим бы я даже разрешил стрелять в воздух и орать, что вздумается (простите, слабость).

"Мишки", тоже в грязи, без всяких крашенных катков с задраенными люками, деловито, на скорости, проезжающие по своим мишковым делам.

Строевая часть на кунгах, груженных принтерами, службовими розслідуваннями и списками СЗЧшников.

И так проводить каждую бригаду, вне зависимости поры года, погоды, дня недели и времени. Перекрывать пол Киева, причинять неудобства мирняку и показывать, кто и чем бережет их сон.

На такое бы я ходил каждый день смотреть, хлопать, орать "Спасібооон, пацани"...

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