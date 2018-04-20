А теперь я вам нарисую Самый Страшный Сценарий.

Президент, ВР и все-все-все подписывают обращение к Варфоломею, а он то ли на мороз падает, то ли прямо говорит: "Вы, шановні українці, мало мені бурштину та лісу-кругляку привезли, тому не дам я вам ніякого Томосу."

И что тогда будет? Каким пеплом голову посыпать, как громко голосить-рыдать?

Глубоко вздохните, успокойтесь. Закусите ваше горе пасочкой, сметанкой и колбаской, а потом перекреститесь и скажите "Слава Господу за все".

Даже если вдруг начнет вырисовываться этот Самый Страшный Сценарий, для нас это не изменит ничего. Может быть вопрос о Томосе будет снова отложен на некоторое время.

Святейший патриарх Мстислав говорил: "Для того, щоби світ визнав нашу Церкву, потрібно щоби ми самі себе визнали." Мы себя признали. Это уже свершившийся факт. А мир никуда не денется. Ему рано или поздно придется смириться с тем, что украинцы - великая нация, и наша Церковь - доминирующая во всем православном мире.