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Александр Дедюхин
Александр Дедюхин
Протоиерей, настоятель Свято-Николаевского храма г. ПолтаваВсе статьи автора

Самый страшный сценарий о Поместной церкви

3.4т

А теперь я вам нарисую Самый Страшный Сценарий.

Президент, ВР и все-все-все подписывают обращение к Варфоломею, а он то ли на мороз падает, то ли прямо говорит: "Вы, шановні українці, мало мені бурштину та лісу-кругляку привезли, тому не дам я вам ніякого Томосу."

И что тогда будет? Каким пеплом голову посыпать, как громко голосить-рыдать?

Глубоко вздохните, успокойтесь. Закусите ваше горе пасочкой, сметанкой и колбаской, а потом перекреститесь и скажите "Слава Господу за все".

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Поместная Церковь - это молоток, которым заколотят "русский мир"

Даже если вдруг начнет вырисовываться этот Самый Страшный Сценарий, для нас это не изменит ничего. Может быть вопрос о Томосе будет снова отложен на некоторое время.

Святейший патриарх Мстислав говорил: "Для того, щоби світ визнав нашу Церкву, потрібно щоби ми самі себе визнали." Мы себя признали. Это уже свершившийся факт. А мир никуда не денется. Ему рано или поздно придется смириться с тем, что украинцы - великая нация, и наша Церковь - доминирующая во всем православном мире.

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Автор
Александр ДедюхинАлександр Дедюхин
Объект
УПЦ КП
Источник
Источник:Facebook Александра Дедюхина
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