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/Общество

"Самый большой отрыв!" Украина опередила Россию в престижном рейтинге

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Украина продвинулась в рейтинге миролюбивых стран, который ежегодно составляет Институт экономики и мира.

В 2018 году государство заняло 152 место, в 2019 – 150, говорится в отчете Global Peace Index 2019. Россия в рейтинге осталась на том же месте, что и в прошлом году, 154.

И РФ, и Украина разместились в топ-15 наименее миролюбивых стран. Последнюю (163) позицию занял Афганистан, на 162 месте – Сирия. Для определения индекса анализировались 23 пункта, среди которых –терроризм, внутренние и внешние конфликты.

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"Самый большой отрыв!" Украина опередила Россию в престижном рейтинге

Global Peace Index 2019

Наименее воинственными стали Исландия, Новая Зеландия и Португалия. 4 и 5 место заняли Австрия и Германия.

При этом в отчете рейтинга Украину, как и Россию, отнесли к Евразии, в то время как соседнюю Польшу – в Европу.

"Самый большой отрыв!" Украина опередила Россию в престижном рейтинге

Global Peace Index 2019

"Украина показала самый большой отрыв среди стран мира относительно прошлого года и поднялась на две позиции, со 152 на 150. На это повлияли уменьшение количества смертей в результате внутреннего конфликта на 85,7% или 7800 погибших. Значительное улучшение безопасности включило сокращение количества переселенцев, лишения свободы, влияния терроризма и политического террора", – говорится в заключении.

Как писал OBOZREVATEL, Украина заняла 54 место в рейтинге конкурентоспособности стран из 63 государств, для которых производились расчеты.

По сравнению с 2018 годом страна поднялась сразу на пять позиций. Соседями Украины по рейтингу оказались Колумбия, Словакия, Перу и ЮАР.

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Читайте все новости по теме "Украина в рейтингах" на OBOZREVATEL.

Тема
Украина в рейтингах
Место
Украина
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну, хоть в чём то опередили!
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Северг Олег
Северг Олег
Бред полный. На Украине идёт гражданская война, а в России нет. Уже по одной этой причине не может Россия стоять ниже Украины. И раз её поставили ниже значит цена этого рейтинга - одна украинская гривня.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Зато Северная Корея миролюбивей Украины оказалась )))
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