"Самый близкий человек!" Зеленский разоткровенничался о своей жене

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его супруга Елена сейчас является самым близким человеком для него.

Такое высказывание прозвучало на видео с интервью главы государства, которое выложил его Офис (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Елена и Владимир Зеленские ТСН

При этом, отвечая на вопрос, сколько ему нужно времени, чтобы начать доверять человеку, Зеленский сказал: "Я встречался с моей женой будущей восемь лет...".

"Это - самый близкий мой человек. Вот и все", - подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская рассказала, что вместе с супругом, президентом Владимиром Зеленским, пытается поменьше говорить о роботе дома.

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