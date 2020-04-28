Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

Во времена СССР было придумано много странных высокотехнологичных предметов и приборов, предназначение которых современному человеку трудно понять, особенно лишь по фотографиям.

Подборку из самых загадочных артефактов из Союза сделал портал "Тролльно". Некоторые штуковины выглядят как "конфискат у инопланетян", похожи на необычные игрушки или секретное оружие, но на самом деле все более просто.

"Наука и промышленность, всякие передовые технологии в советской стране были развиты так сильно и могуче, что приходилось все тотально засекречивать от населения. Иначе могли сойти с ума от неспособности осознать, охватить разумом весь это багаж чудес. Тут надо поставить огромную табличку "Сарказм", а то не все поймут, что это шутка такая", – подчеркнули в сообщении.

trollno.com

Так, авторы подборки отмечают, что это больше похоже на пыточный прибор, которым хотели "вытягивать" секреты из шпионов, но так выглядит простая зажигалка для газовой плиты.

trollno.com

А эта деревяшка с металлическими крючочкам наверняка предназначена для расчесывания шерсти "боевых медведей-киборгов"? Но нет, в СССР с помощью этого прибора зашивали дырки в одежде или штопали носки.

trollno.com

Выглядит как предмет из космических технологий, но это обычный тепловой излучатель с полусферой-отражателем.

"Сходство со спутниковой тарелкой очевидно", – иронизируют в сообщении.

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Этот прибор похож на механический секундомер, а на самом деле – круговая логарифмическая линейка, своеобразный аналог калькулятора, позволяющий выполнять несколько математических операций.

trollno.com

Авторы подборки считают, что это выглядит, как "деталь от секретного истребителя или паровоза". А в действительности – простая вешалка-распорка для брюк.

trollno.com

"Для кастета слишком высокотехнологично, для прибора – слишком примитивно", – отмечают в сообщении, подчеркивая, что это динамометр, которым измеряют силу сжатия.

interestno.ru

Стилизированная печать или все-таки мини-пистолет – секретное шпионское оружие? Это действительно так называемый пистолет, но только для лепки пельменей.

trollno.com

Терка, вентилятор, фонарь или излучатель странных сигналов? Нет, так выглядит абонентский громкоговоритель, радиоточка "Ритм-304".

По идее, венчик для взбивания. Но это не совсем так – это прибор для того, чтобы можно было легко разделить яйцо на белок и желток.

interestno.ru

Какой-то счетчик или часы для представителей опасных профессий? Ничего подобного, обычный шагомер.

trollno.com

Эта на первый взгляд очень странная детская игрушка – стереоскоп, показывающий трехмерное изображение без всякого электричества.

interestno.ru

Некоторые думают, что предмет напоминает походную щетку для ног. Но не в СССР, ведь это приспособление для очистки рыбы от чешуи.

interestno.ru

Девушки предположат, что с виду черная коробочка напоминает необычный фотоаппарат, а парни поймут, что на самом деле это – армейский сигнальный фонарь.

interestno.ru

А тут все еще сложнее: не сразу догадаешься, что это "орудие пыток" в действительности – плойка для волос.

interestno.ru

Это похоже на обычный кусочек грифеля. Но не все так просто – так выглядит грелка для рук из СССР. Тления такой угольной палочки хватало на 8-9 часов.

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Страшно представить, для чего конкретно был нужен этот прибор? Это обычная многофункциональная открывалка из СССР.

Это точно какое-то инопланетное устройство для сбора анализов, хотя внешне еще немного напоминает чайный заварник. Но нет, это раздатчик для сигарет.

trollno.com

Металлическая палочка, которая выглядит оторванной от чего-то деталью, на самом деле – фигурная овощерезка.

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