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14 июня • обновлено в 07:06
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Самые мощные линкоры Второй мировой: "стальные монстры", наводившие ужас на противника

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Развитие линейных кораблей достигло своего апогея в годы Второй мировой войны, когда были созданы самые мощные и величественные в истории суда. "Стальные монстры" были очень эффективны против групп боевых кораблей противника: даже находясь в численном меньшинстве, они наводили ужас на конвои из грузовых судов. Однако были беззащитны перед авиацией, которая несколькими бомбами и торпедами могла пустить многотонного гиганта ко дну.

Германия и Япония предпочитали не рисковать линкорами, не допуская их к основным морским боям, и использовали лишь в критические моменты, причем очень неэффективно. США, в свою очередь, использовали линейные корабли для высадки десантов в Тихом океане и прикрытия авианосных групп. О пяти самых мощных линкорах времен Второй мировой рассказывает OBOZREVATEL.

Линкор "Висконсин"

Линкор "Висконсин"

Wikipedia

1. Линейные корабли типа "Ямато"

Линкор "Ямато" был гордостью императорского флота Японии. 247 метров в длину, 47,5 тонны весом, он имел на борту три башни с девятью орудиями 460 миллиметровыми главного калибра.

Судно было спущено на воду в 1939 году, но было готово выйти в бой лишь в 1942 году. За всю Вторую мировую войну "Ямато" участвовал только в трех настоящих сражениях, и только в одном из них смог вести огонь по вражеским судам из орудий главного калибра.

Линкор был потоплен 7 апреля 1945 года авиацией противника, попаданием 13 торпед и 13 бомб. На сегодняшний день, линкоры класса "Ямато" считаются самыми большими и самыми мощными в мире.

"Ямато" на испытаниях, 1941 год

"Ямато" на испытаниях, 1941 год

Wikipedia

2. Линейные корабли типа "Айова"

Линкоры типа "Айова" были построены в 1940-43 годах по заказу ВМС США. Всего было четыре судна: "Айова", "Нью– Джерси", "Миссури" и "Висконсин".

В частности, линкор "Висконсин" водоизмещением 55.71 тонны имеет длину 270 метров, на его борту – три башни с девятью 406 миллиметровыми орудиями главного калибра. Он был принят на вооружение в 1944 году. Во время Второй мировой судно использовалось для эскорта авианосных групп, поддержки десантных операций и обстрела береговых укреплений японцев.

За время своей службы, с 1943 по 1992 год, линкоры класса "Айова" участвовали в четырех войнах: Второй мировой, корейской, вьетнамской и иракской. В начале 1990-х, из-за сокращения военных расходов, были выведены в резерв. "Висконсин" оставался в резерве ВМС США до 2006 года, став последним линкором, стоящим в резерве военно-морских сил США.

Залп главного калибра "Айовы"

Залп главного калибра "Айовы"

Wikipedia

3. Линейные корабли типа "Бисмарк"

Линкоры типа "Бисмарк", которые Германия начала строить к Второй мировой войне, имели полное водоизмещение порядка 50 тысяч тонн, длину 250 метров и ширину 36 метров, превосходя в размерах свои европейские аналоги.

"Бисмарк" нес восемь орудий в четырех двухорудийных башнях, по две на носу и корме. В отличие от своих конкурентов, немцы сделали ставку на точность стрельбы в ущерб мощи и весу снаряда (800 кг).

После потери линкора "Бисмарка" во Второй мировой Германия предпочитала не использовать линкоры в морских боях. Еще один линкор класса "Бисмарк", "Тирпиц", который почти всю войну простоял на базе в Норвегии, был потоплен тремя авиационными бомбами 14 ноября 1944 года во время налета британских бомбардировщиков.

Линкор "Тирпиц" в норвежском Альтен-фьорде

Линкор "Тирпиц" в норвежском Альтен-фьорде

Wikipedia

4. Линейные корабли типа "Ришелье"

Линкор "Ришелье" имеет вес 47,5 тонны и длину 247 метров, 8 орудий главного калибра калибром 380 миллиметров размещенных в двух башнях.

Эти суда Франция создала для противодействия флоту Италии в Средиземном море. "Ришелье" практически не участвовал во Второй мировой войне, а в послевоенный период был задействован в войне в Индокитае, прикрывая морские конвои и поддерживая огнем войска Франции в десантных операциях. "Ришелье" был выведен из состава флота и списан в 1967 году.

Линкор "Ришелье"

Линкор "Ришелье"

Wikipedia

5. Линкоры типа "Литторио"

Всего былопостроено три судна класса "Литторио": "Литторио", "Витторио Венето" и "Рома". Водоизмещение "Литторио" и "Витторио Венето" составляло порядка 45 тысяч тонн при длине около 240 метров.

Вооружение главного калибра представляли девять мощных 15-дюймовых (381 мм) орудий в трех трехорудийных башнях. Итальянские пушки оказались рекордсменами среди 15-дюймовых орудий в Европе по мощи снаряда и дульной энергии, уступая по бронепробиваемости лишь более крупнокалиберным пушкам "Айовы" и "Ямато". Вес бронебойного снаряда достигал 885 кг при высокой начальной скорости в 870 м/с. Однако ради этого пришлось пожертвовать кучностью и точностью стрельбы, которая считается главным недостатком этого типа линкоров.

Линейный корабль "Литторио"

Линейный корабль "Литторио"

Wikipedia

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самом мощном оружии СССР: чем Москва пугала весь мир .

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Автор
Алина Мельник
Темы
Вооружение Война Вторая мировая война
Место
Украина
Теги
оружие война История
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