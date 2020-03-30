"Самые красивые!" Фото стюардесс СССР поразило сеть

В сети показали фотографии бортпроводниц времен Советского Союза, которое поразило пользователей.

Снимки, в частности, опубликовали в блоге "Жизнь в СССР" в соцсети Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Стюардессы в Советском Союзе были самые красивые, а пилоты самые надежные", – говорится в сообщении.

Стюардессы во времена СССР twitter.com/ussrlife

В комментариях под фото много пользователей соцсети подтвердили, что стюардессы в те времена, как, впрочем, и сейчас, были очень красивыми.

"Пилоты стоят в форме, тогда такая, похожая была у ж/д руководителей. У отца такие фото есть", "На снимке спарва, экипаж самолета Ан-24 из Южно-Сахалинска. Второй слева – Василий Андреевич Медведев, бортмеханик, отец моего одноклассника. Других летчиков на лицо помню... Фото сделано вероятно в конце 70х – начале 80х. Удивительно увидеть через столько лет знакомые лица", "Стюардессы тоже были очень надежными", "И не было летных происшествий", "Да отбор был хлеще, чем на конкурс красоты", – делятся воспоминаниями и впечатлениями юзеры.

Пилоты во времена СССР twitter.com/ussrlife

Стюардессы во времена СССР twitter.com/ussrlife

Стюардессы во времена СССР twitter.com/ussrlife

Стюардессы в Советском Союзе были самые красивые, а пилоты самые надежные pic.twitter.com/on1TyzekRc — Жизнь в СССР! (@ussrlife) March 26, 2020

Ранее OBOZREVATEL предлагал читателю увидеть, как выглядели девушки в СССР на фото. Ведь они зачастую фотографировались редко и пытались запечатлить только важные моменты своей жизни.

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