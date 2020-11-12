Самые красивые фото океана в 2020 году: опубликован шорт-лист популярной премии

Британский журнал Oceanographic Magazine совместно с рядом партнеров основал премию Ocean Photography Awards 2020, в котором участвуют фотографы со всего мира. Победителем станет тот, который лучше других сможет передать всю красоту океана.

На официальном сайте OceanPhotographyAwards опубликованы снимки, которые вошли в шорт-лист конкурса. Участие принимают работы как профессионалов, так и аматоров. Отмечается, что победители будут объявлены в ноябре этого года.

Снимки оценивает авторитетное жури, среди них: член Международного зала славы фотографии Пол Никлен, основатель Международной лиги фотографов Кристина Миттермайер, кинематографист Шон Хайнрихс.

Итак, в шорт-лист вошли следующие работы:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Париже прошел конкурс Aerial Photography Awards 2020, на котором были представлены фотографии, сделанные с высоты. В конкурсе приняли участие фотографы из 65 стран.