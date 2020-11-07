Самые известные ядерные полигоны мира: что с ними стало после испытаний

Ядерная бомба является самым опасным оружием, когда-либо созданным человеком. Оно приводит к разрушению всего живого в зоне взрыва, тогда как смертоносная радиация разносится на сотни километров вокруг.

Первый атомный взрыв в мире прогремел 16 июля 1945 года на полигоне Аламогордо в Соединенных Штатах. Америка стала первым ядерным государством. Но ненадолго, так как спустя уже четыре года испытания начались и в Советском Союзе. Именно снаряд, сброшенный на Семипалатинском полигоне в 1949-м, послужил поводом для старта ядерной гонки между США и СССР. Позже к ней подключились и другие государства – Великобритания, Франция, Китай.

Несмотря разрушительные последствия, многие страны мира в течение прошлого века активно проводили испытания такого оружия. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, что сегодня стало с местами, где взрывали атомные бомбы.

Ядерный полигон Атолл Бикини на Маршалловых островах

Атолл Бикини (Маршалловы острова)

Закрытый полигон площадью 6 кв. км находится в Тихом океане в цепи Ралик. Впервые США использовали его в июле 1946 года во время операции "Перекрестки" (серия тестов атомной бомбы), а в марте 1954-го здесь взорвали водородную бомбу "Кастл Браво". В общем с 1946 по 1958 год на Маршалловых островах прошло около 67 испытаний. Сегодня полигон не действует, однако эвакуированные в 1946 году жители до сих пор не могут вернуться на атолл из-за высокого уровня радиации – 184 миллибэр в год при допустимом значении в 100 миллибэр.

Семипалатинский ядерный полигон в Казахстане

Семипалатинский (Казахстан)

Находится на границе Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей, а также "захватывает" город Курчатов. Общая площадь полигона – 18,5 тыс. кв. км. Здесь 29 августа 1949-го взорвали первую советскую атомную бомбу мощностью 22,4 кт, а 12 августа 1953 года – первую водородную, с силой 400 кт. С 1963 года здесь проводили только подземные испытания (всего 209). В 1991-м глава Казахстана Нурсултан Назарбаев закрыл полигон, пострадавшими были признаны около 1,3 млн человек.

Воронки, оставшиеся от ядерного взрыва на Невадском полигоне в США

Невадский (США)

Расположен в 105 км от Лас-Вегаса и занимает 3,5 тыс. кв. км территории. С 1951 по 1992 год на территории полигона были проведены 928 ядерных испытаний. На то время, из-за отсутствия данных о вреде излучения, испытания были популярны среди туристов, которые наблюдали за "атомным грибом" из Лас-Вегаса. Но уже в 1986-1994 годах, после выявления первых последствий для организма разрушительной силы ядерного взрыва, было организовано свыше полутысячи акций протеста, в которых приняли участие около 37,5 тысячи человек. Сейчас полигон буквально испещрен ядерными кратерами. Один из них, под названием Седан – 100 м в глубину и 390 в ширину.

Ядерный полигон на архипелаге Новая Земля

Новая Земля (Россия)

Архипелаг Новая Земля был выбран как площадка для испытаний из-за наличия незамерзающих портов в этой части Северного Ледовитого океана и малой населенности островов (400 человек в 1954 году). С 1955 по 1990 год на полигоне было совершено 132 взрыва. Например, 30 октября 1961-го на площадке "Сухой Нос" взорвали известную "Царь-бомбу" – термоядерную 58-мегатонную так называемую Кузькину мать АН602. А 14 октября 1969 года на Новой Земле произошла крупнейшая авария: из-за разлома в грунте на поверхность вырвалась струя радиоактивного газа и пара. Пострадало тогда примерно 344 человека.

Полигон Маралинга в Австралии принадлежал Британии

Маралинга (Австралия)

Бывший британский полигон находится в пустыне штата Южная Австралия, был закрыт в 1967 году. Его площадь – 3,3 тыс. кв. км. С 1956 по 1963 год здесь провели семь атмосферных взрывов мощностью от 1 до 27 кт. До начала испытаний аборигены называли эту местность "полем грома" и считали священной, поэтому многие вернулись домой после завершения испытаний. С 1984 по 2000 год по инициативе пострадавших местных жителей и ветеранов, работавших на полигоне, была организована повторная операция по его очистке, стоившая на то время более 110 млн долларов.

В Китае ядерный полигон расположился на высохшем озере Лобнор

Лобнор (Китай)

Расположен на месте высохшего озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Площадь – 2,4 тыс. кв. км. Первые испытания здесь прошли 16 октября 1964 года (мощность взрыва составила 22 кт), а 17 июня 1967-го – взорвана первая китайская водородная бомба. В сентябре 1996 года КНР подписала Договор о всестороннем запрещении ядерных испытаний. К тому времени на территории этого полигона провели 45 взрывов – 23 атмосферных и 22 подземных. Сейчас он не действует.

Бывший ядерный полигон Муруроа во Французской Полинезии сегодня является запретной для посещения зоной

Муруроа (Французская Полинезия)

Находится на архипелаге Тиамоту (Тихий океан) и представляет собой потухший примерно 9 млн лет назад вулкан Муруроа. Площадь острова составляет 15 кв. км. С 1966 по 1996 год Франция, несмотря на протесты экологов, провела здесь 41 атмосферное и 134 подземных испытания. В результате в верхней части вулкана образовались трещины. По мнению ученых, они могут привести к его дестабилизации и утечки в океан радиоактивных элементов, скопившихся на глубине 500-1100 м. Сейчас полигон на Муруора не действует.

Ядерный полигон Похран в Индии

Похран (Индия)

Испытательный полигон расположился в пустыне Тар штата Раджастхан. Первое испытание на его территории было проведено 18 мая 1974 года. Оно получило название "Улыбающийся Будда" и положило начало гонке вооружений в Азии. Примечательно, что взрыв устройства мощностью 8 кт индийские власти называли "мирным". Наличие ядерного оружия страна признала только в мае 1998 года, после того как под землей на полигоне Похран было взорвано еще пять устройств, в том числе термоядерная бомба мощностью 43 кт. В последние годы об испытаниях здесь не сообщалось.

Пакистанский ядерный полигон Чагай

Чагай (Пакистан)

Находится в провинции Белуджистан в районе хребта Рас Кох. Первые испытания здесь были проведены 28 и 30 мая 1998 года, во время очередного обострения отношений с Индией. Шесть устройств общей мощностью 12-18 кт взорвали под землей, разместив заряды в километровой штольне, прорытой в горе Кох Камбаран. При этом местность для строительства "ядерной площадки" была выбрана еще в 1976 году. Решающим фактором тогда стало то, что хребет Рас Кох состоит из гранита, а местные жители в основном были кочевниками. Об испытаниях здесь в последние годы сообщений не было.

Ядерный полигон Пунгери в КНДР

Пунгери (Северная Корея)

Расположен вблизи города Килху провинции Хамген-Пукто и имеет три туннельных входа: Южный, Восточный и Западный порталы. Первые ядерные испытания на этом полигоне были проведены 9 октября 2006 года. По данным американской разведки, мощность взрыва составила около 1 кт. Ядерные тесты также проводились 25 мая 2009-го и 12 февраля 2013 года. После них сейсмические службы зафиксировали толчки в 4,7 и 5,1 балла соответственно. Однако 6 января 2016 года на полигоне был осуществлен подземный взрыв водородной бомбы. В 2018-м Северная Корея произвела демонтаж Пунгери. Это произошло в присутствии иностранных журналистов, тогда были взорваны три шахты и смотровые вышки, окружающие полигон.

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