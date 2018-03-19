Самоубийство легендарного летчика АТО: в телефоне нашли важную переписку

Застрелившийся в Николаеве летчик-герой АТО и и. о. председателя Николаевского аэропорта Владислав Волошин перед смертью вел переписку по телефону, в которой заявлял о намерении покончить с собой.

Как сообщили в полиции Николаевской области, предсмертной записки он не оставил, передает "Украинская Правда".

По словам собеседника издания, общаясь с медиками за час до смерти Волошин не объяснил причины такого поступка и не сказал ничего, что помогло бы следствию.

Собеседник уточнил, что Волошин наложил на себя руки около 13:30, а умер через полтора часа.

Пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная подтвердила эту информацию.

Бережная также добавила, что полиция исследует переписку Волошина с работником аэропорта, где он говорит о намерениях покончить с жизнью.

"Следствие будет изучать все версии, и будут допрошены все люди, потому что телефон также был удален. В переписке, которая была, пока не установлено прямых угроз, которые могли бы свидетельствовать о том, что что-то угрожало погибшему. Но все это будет исследоваться, и в результате следствие установит возможные версии дополнительные ", - сказала Бережная.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей по делу.

Представитель полиции уточнила, что будут допрошены, как родные, так и знакомые Волошина, работники аэропорта и местной администрации и другие лица, которые имели какие-либо отношения с погибшим.

"Дело уже на особом контроле. Мы будем озвучивать всю информацию, которую можно будет обнародовать, потому что понимаем, что это общественно важная информация", - подытожила Бережная.

Как сообщал "Обозреватель", в Николаеве 18 марта в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний летчик-герой АТО Владислав Волошин.