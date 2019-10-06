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6 октября • обновлено в 17:48
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Самоубийство из-за недостачи в кассе: в Винницкой области повесилась 22-летняя продавщица

1.8т Читать материал на украинском

В городе Тульчин под Винницей из-за недостачи в кассе магазине повесилась 22-летняя девушка.

Об этом говорится в сюжете телеканала ТСН. Родственники погибшей говорят, что недостача составила 7 тысяч гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Город Тульчин, Винницкая область

Город Тульчин, Винницкая область

wikipedia.org

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Погибшая Анастасия работала продавцом в магазине одежды. Ревизия торговой точки обнаружила недостачу в 7 тысяч гривен, однако девушка утверждала, что их не брала. Хозяйка магазина приходила к ним домой и требовала вернуть деньги. На то, чтобы отдать их, она дала несколько дней.

Тело мертвой девушки в квартире обнаружил ее брат, который вызвал скорую и сообщил в полицию. Начальник следственного отдела Тульчинской полиции Сергей Чефтелов рассказал, что на погибшей не было видимых телесных повреждений, предсмертной записки она не оставила.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Самоубийство", однако в случае, если будет установлено, что девушку до суицида довели, она изменится. Родственники погибшей девушки уже обратились в прокуратуру. Владелица магазина утверждает, что не ощущает за собой вины в произошедшем, и повесила на дверях магазина табличку о продаже торговой точки.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как под Кропивницким 10-летний мальчик повесился из-за подарка.

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Место
Украина Винница
Тег
самоубийство
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