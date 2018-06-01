12 лет тюрьмы: появился прогноз по резне со Стерненко

Согласно стриму, которое было опубликовано на странице одесского активиста и экс-руководителя областной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко сразу после нападения, а затем удалено, становится понятно, что активист не имел никаких причин на осуществление необходимой самообороны.

"Самая главная позиция в том, что и он, и его девушка на видео рассказывали в первую очередь о том, что нападавшие шли на них, потом они умолчали, что же произошло, наверное возник какой-то конфликт, здесь надо понять, и после этого нападавшие начали бежать, один в одну сторону, другой - в другую. За одним из нападавших погнался наш активист, а за другим его девушка", - объясняет в комментарии OBOZREVATEL адвокат Ярослав Куц.

Он отметил, что именно после погони человек получил ножевые ранения.

"А это уже говорит не о превышении пределов необходимой обороны при нападении. А это уже говорит о том, что человек пытался то ли удержать нападающего, то ли отомстить нападающему. Но в любом случае, здесь не будет необходимой обороны. Это уже фактически умышленное нападение, и это уже можно будет квалифицировать как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть человека", - заявил адвокат.

Что касается количества ножей, чьи они были, и чьим именно было нанесено смертельное ранение, по словам адвоката, с этим вопросом отлично справится судебно-медицинская экспертиза.

"По их всем телесным повреждением будет проведена судебно-медицинская экспертиза, и эти телесные повреждения будут сравниваться с тем ножом, который был изъят. И по тем зонам травмирования эксперт сможет сказать, а это был тот нож или другой. И если окажется, что те телесные повреждения, которые были в виде пореза руки у Стерненко, и окажется, что эксперт скажет, что он порезался именно своим ножом, то с его стороны будет полная ложь и в его версию уже никто и никогда не поверит", - добавил он.

На вопрос журналиста, есть ли шансы на быстрое расследование дела по уже имеющимся доказательствам и свидетелям, Куц надеется, что да, "если никто не сбежит". А вот наказание для Стерненко в случае доказательства, что у него не было причин для осуществления необходимой самообороны, адвокат прогнозирует "до 12 лет лишения свободы".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по делу о нападении на экс-лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненка пока фигурирует только один нож - второго, о котором говорит сам потерпевший, скорее всего, не было.