Самолетам НАТО в Украине посвятили отдельный сюжет на росТВ. Видео

На российском пропагандистском телевидении посвятили целый сюжет прибытию в Украину авиации НАТО.

Соответствующие кадры показали в эфире программы "60 минут" на прокремлевском телеканале "Россия 1". В них шла речь о бомбардировщиках В-52 и о конвертопланах (гибрид самолета и вертолета) Bell V-22 Osprey (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Американские бомбардировщики перестали стесняться и уже в открытую отрабатывают ядерные удары по Севастополю! Трижды за месяц! Причем все три раза НАТОвские стратеги выходили на рубежи нанесения ударов с территории Украины, которую теперь можно официально считать задним двором для тяжелой авиации США", – прокомментировал зрелищное видео скандальный топ-пропагандист России Евгений Попов.

Кроме того, в своем сюжете, который сопровождался тревожной музыкой, он выразил обеспокоенность из-за участием Украины в международных учениях Combined Resolved-2020 в Германии, а также проведением ВСУ подо Львовом Rapid Trident-2020 совместно с партнерами из НАТО.

В Украине с юмором отнеслись к освещению развития нашей армии на телеэкранах страны-агрессора. Так, патриоты отметили, что раз враг столь открыто оценивает мастерство украинских защитников, значит все идет по плану.

"Как всегда, самая лучшая подача наших новостей не у нас, а на Московщине. Кто-то сделал прекрасную нарезку. А больше всего нам понравилось окончание. Есть в нем что-то такое гамлетовское", – написали на Telegram-канале сообщества MYROTVORETS NEWS.

"Ядерный удар по Севастополю? Думаете фейк? Нет! Совместные учения с НАТО, российская пропаганда включилась на полную мощность вместе с подразделениями ИПСО. Ждем новых перлов", – пошутил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Как сообщал OBOZREVATEL: